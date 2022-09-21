美加軍艦通過台灣海峽　東部戰區：組織海空兵力全程跟監警戒

針對美、加軍艦近日通過台灣海峽，解放軍東部戰區表示，已組織海空兵力全程跟監警戒。



東部戰區新聞發言人施毅今日（21日）表示，9月20日，美國「希金斯」號驅逐艦（USS Higgins）、加拿大「溫哥華」號護衛艦（HMCS Vancouver）過航台灣海峽並公開炒作。

施毅強調，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

9月20日，美國「希金斯」號驅逐艦、加拿大「溫哥華」號護衛艦過航台灣海峽。（Twitter）

美國海軍第七艦隊早前發表聲明指，「希金斯」號和「溫哥華」號20日在符合國際法情況下聯袂例行性通過台灣海峽。行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。「兩艘軍艦在台灣海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。」

聲明進一步稱，兩艦一同通過台海，展現美國及其盟邦和夥伴對自由開放印太地區的承諾，「像這樣的合作，是我們達致地區安全與繁榮方法的核心。」

值得注意的是，這是美國海軍錢瑟勒斯維爾號（Chancellorsville）和安蒂塔姆號（Antietam）8月27日通過台灣海峽後，美軍公布的另一次同類行動。