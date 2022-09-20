拜登再稱願協防台灣　蕭美琴：為心裏話　台美共同維護現狀

美國總統拜登（Joe Biden）9月18日表示，假如中國大陸侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。對此，台灣駐美代表蕭美琴19日表示，聽到拜登心裏話，相信台美會持續在現有基礎上更緊密合作來維持區域和平、共同維護現狀。



蕭美琴當日赴華府中國城出席僑界活動時被傳媒問及拜登的最新表態，她表示，聽到拜登的心裏話，相信台美會持續在《台灣關係法》、六項保證的基礎上，有更緊密的合作來促成並維持區域和平及穩定，共同維護現狀。

拜登18日出席接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《60分鐘》，當被問及美軍是否會防衛台灣時，拜登回答：「是的，如果事實上發生前所未有的攻擊的話。」這是拜登自去年1月上任以來，至少第4度公開表態協防台灣的意願。然而，如同先前3次處理方式，白宮官員18日晚間再次澄清美國對台政策沒有改變。

而白宮國家安全委員會（NSC）印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）19日在紐約出席卡內基國際和平研究院活動時被問道，這是拜登第4次做出類似發言，也是白宮4度「收回」總統發言，究竟美國政策有沒有改變。他表示，他不認為把白宮發言稱作「收回總統言論」是恰當的作法，拜登發言意思很清楚（Speak For Themselves）。他又提到，美方主要目標是維持台海和平及穩定、穩定現狀，並確保雙方有健康對話討論，致力避免情勢無意間升高，強調這些仍是拜登政府的目標，不會改變。