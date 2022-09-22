前司法部長傅政華被控受賄逾1.17億元　今一審被判死緩

吉林省長春市中級人民法院周四（22日）公開宣判全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華受賄、徇私枉法一案，以受賄罪判處被告傅政華死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋，以徇私枉法罪判處有期徒刑14年，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對傅政華受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，傅政華2005年至2021年利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長及全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或者通過其親屬非法收受財物，共計折合1.17億餘元人民幣。2014年至2015年，在擔任北京市公安局局長期間，傅政華對其弟弟付衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致付衛華長期未被追訴。

庭審現場。（央視新聞）

法院認為，被告的行為構成受賄罪和徇私枉法罪。傅政華受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；傅政華徇私枉法，情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪併罰。

鑑於傅政華歸案後如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。根據傅政華犯罪的事實、情節和對國家、社會造成的嚴重危害，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。法庭遂作出上述判決。

傅政華（右）為「孫力軍政治團夥」一員。（資料圖片）

公開資料顯示，傅政華現年67歲，河北灤縣人，1973年入黨，北京大學分校法律專業畢業，擁有法學碩士學位。他曾任中央政法委委員等職務，2018年3月出任司法部部長、黨組副書記，2020年5月出任全國政協社會和法制委員會副主任。去年10月，他因涉嫌嚴重違紀違法受查，今年3月被開除黨籍及公職。

傅政華還為「孫力軍政治團夥」一員，其指的是原公安部黨委委員、副部長孫力軍為首的腐敗犯罪集團和黨內政治團夥，在中共第十九屆中央委員會推進全面從嚴治黨的過程中被摧毀。央視播出的專題紀錄片《零容忍》中，首次對此團夥與其所涉及犯罪內容進行了公開。

目前被通報的7名成員均已進入司法程序，除傅政華外，團夥另外3名成員已於周三（21日）同日領刑。其中，上海市原副市長、市公安局原局長龔道安，被判無期徒刑；山西省原副省長、省公安廳原廳長劉新雲及重慶市原副市長、市公安局原局長鄧恢林，分別被判有期徒刑14年和15年。

孫力軍及江蘇省委原常委、政法委原書記王立科所涉案件仍未宣判，其中孫力軍7月8日在長春受審，被控受賄6.46億元、操縱證券市場及非法持槍三罪；向孫力軍行賄的王立科亦於6月7日在長春過堂，被控受賄4.4億餘元。國家安全部原黨委委員、中央紀委國家監委駐國家安全部紀檢監察組原組長劉彥平則剛在9月9日被通報已遭逮捕，目前尚未起訴。