中共反腐｜最高檢決定依法逮捕傅政華　涉受賄及徇私枉法罪

最高人民檢察院周四（21日）決定依法逮捕第十九屆中央委員、全國政協社會和法制委員會原副主任、司法部原部長傅政華。



最高人民檢察院指，傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前決定依法以涉嫌受賄罪、徇私枉法罪對傅政華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

傅政華（前排中）在地方調研期間的相片。（司法部官網）

中央紀委國家監委網站曾於3月31日通報指，傅政華涉嫌嚴重違紀違法被雙開。並以極為嚴厲的措辭指出，傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私，在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一，長期違規領用和攜帶槍支，對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果。

通報又指，傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。

據公開資料顯示，傅政華是河北灤縣人，1955年3月出生，2010年2月，出任北京市公安局黨委書記、局長，2018年出任司法部部長，2020年5月，被增補為十三屆全國政協委員、十三屆全國政協社會和法制委員會副主任。2021年10月2日，中央紀委國家監委發布消息指，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。