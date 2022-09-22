遭美FCC列入國安威脅清單　中國聯通：將採取措施

美國聯邦通訊委員會（FCC）將中國聯通美國分公司等中資電訊企業，列入國家安全威脅清單。中國聯通周四（22日）對此回應指，將採取措施積極維護公司的合法正當權益。



中國聯通回應指，將採取措施積極維護公司的合法正當權益。（每日經濟新聞）

中國聯通指，中國聯通（美洲）運營有限公司一直以來按照美國法律法規經營，在過去20年來，為客戶提供全球綜合電信服務和解決方案，成為客戶信賴的合作夥伴。

中國聯通表示，FCC毫無事實根據地將中國聯通（美洲）運營公司列入所謂「國家安全威脅清單」，此舉泛化國家安全概念，損害了聯通（美洲）運營公司聲譽和合法權益，將採取措施積極維護公司的合法正當權益，密切關注事態發展。

汪文斌表示，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益。（外交部網站）

另外，對於美國此次舉動，外交部發言人汪文斌在周三（21日）舉行的例行記者會上回應，這是美方藉口所謂「國家安全」、濫用國家力量無理打壓中國企業的又一案例。此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益，「我們對此堅決反對」。汪文斌還指，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

當地時間周二（20日），FCC將中國聯通（美洲）運營有限公司、太平洋網絡及其子公司列入對美國國家安全構成威脅的實體清單。指這些公司受中國政府利用、影響及控制，具有國家安全風險，今年較早時間已撤銷它們在美國的營運牌照，並指正採取額外行動，向這些公司關閉大門。