中國聯通宣布最快明年底實現2G全面退網　內地網民：老人家點算？

據中國聯通5G共建共享工作組組長苗守野周四（12日）表示，聯通今年底已計劃240個本地網2G退網，最快明年底實現2G全面退網。消息一出不少網民慨嘆時代飛速發展，有2G的時代終於要落幕。

中國聯通宣布最快明年底實現2G全面退網。（中新社）

據苗守野透露，中國聯通在清退2G網絡的同時，也在推進3G退網，目標是年底先降至1載頻，加快VoLTE發展替代3G語音，推進逐步退網，最後會形成4G+5G協同的極簡目標網。

另據內媒報道，5G商用啟動後，中國移動通信進入「2、3、4、5」四代技術同堂的特殊時期，運營成本沉重。隨着2G、3G退網條件日益成熟，加上為了加快5G新基建建設，工信部鼓勵運營商引導用戶遷移轉網，如今年5月發文明確提出建立窄帶物聯網、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系，推動存量2G、3G物聯網業務向窄帶物聯網、4G和5G網絡遷移。

網民點睇：

4G也退了吧，卡的要死。 現在的運營商，真就不管老人了？ 老年機用戶怎麼辦？ 大部分農村地區的老年人都是用的老年機，這不是強迫他們換4g智能機嗎？ 我的諾基亞（Nokia）怎麼辦？只能咂核桃了？ 現在應該沒什麼人還在用2G了吧，感覺整體影響不大。 我這鄉里地方沒有聯通3G，4G也差，好不容易2G能維持一下通話功能，前幾天一看，好傢伙2G也沒了，偏偏手機還不支持聯通volte，簡直是秒變一台玩具手機。

（綜合報道）