內地增809宗本土個案　深圳增10宗：發生大規模爆發風險較低

國家衛健委公布，內地昨日（26日）新增809宗新冠肺炎本土個案。



內地昨日新增173宗本土確診個案，其中包括四川58宗，貴州44宗，黑龍江21宗，廣東12宗，西藏11宗，雲南9宗，天津4宗，寧夏3宗，山東2宗，重慶2宗，陝西2宗，青海2宗，浙江1宗，河南1宗，新疆1宗。

昨日新增636宗本土無症狀感染者，其中包括寧夏233宗，黑龍江115宗，西藏83宗，貴州81宗，天津38宗，四川21宗，雲南20宗，廣西8宗，新疆7宗，江西5宗，廣東5宗等。

廣東疫情方面，全省新增本土確診病例12宗（廣州2宗，深圳7宗，湛江3宗）；新增本土無症狀感染者5宗（廣州1宗，深圳3宗，惠州1宗）。

深圳昨日新增10宗本土個案，深圳當局昨日表示，對深圳9月23日以來的所有病例均進行了病毒的基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BA.5.2變異株。上述個案感染毒株與境外報告的部分毒株序列高度同源，不排除個案由境外輸入引發本地感染的可能。

深圳當局又表示，本輪疫情所有個案均在發病初期被及時發現，全市疫情防控形勢總體可控，發生大規模爆發的風險較低。