內地疫情｜胡錫進批理性討論變少專家沉默　籲專家「站出來說話」

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進近日連番在微博發文，批評內地近日圍繞防疫政策的理性討論變少，很多專家沉默。他呼籲專家要「站出來說話」，把圍繞疫情的討論重新拉回到科學理性的軌道上。



胡錫進在24日發文稱，他誠懇希望防疫專家多發聲，他相信有與他同樣期待的人很普遍。同時也希望那些專家們所在的機構不要對他們的發聲進行限制。還有，網友們也應高抬貴手，不要給表達專業意見看法的專家貼標籤，施加壓力，那些壓力會傳導到專家所在的機構甚至上級單位，形成最終不利專家繼續發聲的行政環境。

文章又稱，全國在防疫問題上的根本利益是一致的。這當中搞出輿論場的尖銳對立，弄得說話「很敏感」是不應該的。

胡錫進近日連番在微博發文，批評內地近日圍繞防疫政策的理性討論變少，很多專家沉默。（視覺中國）

胡錫進在25日又發文稱，現在愈來愈多人受不了反覆「靜態管理」。面向未來，中國需要非常理性的研判計算。專家們要站出來說話，國家應該組織相關的全面研究，並且把它們向公眾透明：放開或者堅持不放開，對我們老百姓的利與弊是甚麼，對國家的整體利弊又是甚麼？

胡錫進26日再度發文稱，近一段時間，圍繞防疫政策的理性討論變少了，很多專家沉默了，與此同時網上的激烈口號卻在增加，並且彼此針鋒相對。這樣的輿論環境顯然不利於中國接下來統籌對抗新冠疫情，不利於各地實事求是地應對疫情不斷出現的新變化。

文章又稱，總體看，現在網上圍繞防疫瀰漫了一種政治氛圍，聲音最激烈的人都刻意突出立場。這種趨勢不好，應該打斷它，淡化它。專家們應該站出來多發表意見，把圍繞疫情的討論重新拉回到科學理性的軌道上，即使不能完全做到，也應為此做出最大努力。