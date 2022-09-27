中朝重啟跨境貨運鐵路　日媒料朝鮮將引進大量中國製新冠疫苗

中朝鐵路貨運恢復第二日，再有貨運列車從中國丹東開往朝鮮新義州。日媒報道指，鐵路貨運重啟將一定程度緩解朝鮮的物資匱乏，甚至還可能大量引進中國製新冠疫苗。



日媒報道指，中朝鐵路貨運重啟將一定程度緩解朝鮮的物資匱乏，甚至還可能大量引進中國新冠疫苗。（示意圖/資料圖片）

受新冠疫情影響而關閉了150天的中朝友誼橋鐵路貨運，於周一（26日）重開，韓聯社報道指，當日上午7時43分一列裝載貨物的列車從中國丹東出發，經中朝友誼橋駛往朝鮮新義州。此外，有貿易商透露，列車裝載了化妝品、食品、服裝布料等生活必需品以及藥品。

與重啟首日時間相同，周二（27日），又有一列貨運列車由中國丹東開往朝鮮新義州，據了解，用於載貨的車廂則有前一日的12節增至20節，其中白色的客運車廂疑似用於運輸醫療物資。

金正恩在9月8日的政府講話中指，10月後新冠疫情恐再次流行，並宣布展開疫苗接種工作。（AP）

日媒《每日新聞》報道，朝鮮新義州月下旬開始為民眾接種疑似中國製造的新冠疫苗。朝鮮領導人金正恩8月曾發出「勝利宣言」，稱在不接種以及疫苗的情況下克服了新冠疫情。不過，金正恩在本月8日的政府講話中指，10月後新冠疫情恐再次流行，並宣布展開疫苗接種工作。

報道稱，因此有觀點認為，恢復貨運班列運營將在一定程度上緩解朝鮮方面的貨物短缺問題，未來將引進中國製造的新冠疫苗。

因應新冠疫情爆發，朝鮮封鎖邊境，並一度推遲中國丹東與朝鮮新義州之間的貨物列車運作。今年1月16日，自2020年8月停運的中朝貨運列車重啟，隨後又因丹東出現本土疫情，4月29日起貨運列車再次停運。

因丹東出現本土疫情，今年4月29日起中朝貨運列車再次停運。（視覺中國）

其後，雖然丹東自7月18日以來連續70多日未有出現新增個案，但朝鮮5月起宣布境內發生疫情，因此貨運一直未能重啟。及至朝鮮8月10日宣布境內疫情結束後，曾要求與中方恢復中朝列車貨運。

中國外交部發言人汪文斌周一證實，中朝雙方根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東-新義州口岸鐵路貨運，雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。