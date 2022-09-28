銷售核酸團購券不執行政府指導價　北京一檢驗實驗室被罰18.5萬

北京北基醫學檢驗實驗室有限公司因通過美團APP銷售核酸檢測團購券不執行政府指導價，近日被石景山區市場監管局罰款18.5萬元（人民幣．下同）。



據《北京日報》報道，北京市市場監管局網站公佈的行政處罰決定書顯示，北京北基醫學檢驗實驗室有限公司自今年2月18日開始，通過美團APP銷售核酸檢測團購券。公司銷售每次40元的北基核酸檢測團購券時，會贈送消費者一張默認使用的5元優惠券，每筆訂單只能使用一張。3月18日，該公司在一筆訂單中銷售2張北基核酸檢測團購券，但5元優惠券默認只有1張，每張團購券只優惠了2.5元，故團購券的銷售單價為每次37.5元。3月30日，該公司銷售了核酸檢測咽拭子團購券1張，單價為每次40元。

據《關於進一步降低新型冠狀病毒核酸檢測項目價格的通知》，新型冠狀病毒核酸檢測項目的價格為每次35元的政府指導價，執行時間為2021年12月11日起。而據《關於降低新型冠狀病毒核酸檢測項目價格的通知》，新型冠狀病毒核酸檢測項目的價格為政府指導價，自今年4月9日起為每次24.9元。因此，該公司以每次37.5元的價格銷售核酸檢測團購券2張，以每次40元的價格銷售了核酸檢測團購券1張，均屬於不執行政府指導價的行為。

另外，該公司被查出在今年2月18日至4月1日銷售北基核酸檢測團購券時，以每次40元作為減價基準，每筆訂單贈送一張5元優惠券予消費者，在美團APP銷售頁面顯示「已優惠5」。由於政府指導價最高不得超過每次35元，故公司標價每次40元、優惠5元的情況並不存在，行為屬於利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易的行為。