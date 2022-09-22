四川懸崖山洞內驚現人類生活痕跡　網民：每天做核酸走很多山路吧

四川瀘州一座山體的絕壁山洞內，被發現有人類生活痕跡，引發廣泛關注。對於「神秘人員」的身份當地民眾亦倍感好奇，目前警方已展開調查，但尚未找到居住者。



四川瀘州一座山體的絕壁山洞內，被發現有人類生活痕跡。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，敘永縣分水鎮一座山體的絕壁上有諸多個山洞，但其中一個山洞因內有人類生活痕跡，而引起格外關注。網傳影片顯示，該山洞內有兩塊太陽能電路板、一張簡易床鋪、一件懸掛的襯衣等物品，一個鍋內還有殘餘的食物。

影片發布者透露，幾日前，電力公司工作人員在山區使用無人機拍攝電力線路時，無意間拍攝到絕壁上山洞內有太陽能電路板等物品，懷疑有人在洞內生活。

還有當地居民表示，上述山洞距離地面有100多米高，且十分陡峭、一般人難以靠近。該居民又指，自己周三（21日）下午經過近2小時的攀爬，才從山腳爬到山洞內，整個過程是非困難且危機重重。

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目前，當地警方、消防部門均已到過涉事山洞內及周邊區域調查，確實發現洞內有人生活的痕跡，不過暫未找到居住者。

對於山洞內居住者的身份，網民亦眾說紛紜，有人認為是隱居高人亦有人認為可能是一名在逃犯：「也許是個重犯」、「感覺是逃犯吧？」；還有人懷疑是「野人」；也不乏有網民調侃指，「最近沒做核酸吧，給他賦黃碼」、「他每天做核酸得走很多山路吧」。