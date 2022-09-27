珠海航展11月8日起舉行　空軍20系列裝備將全面亮相

第十四屆中國國際航空航天博覽會，將於11月8日至13日在珠海國際航展中心舉行。

今日（27日），中國航展新聞發布會在北京舉行，介紹了本次參展的新飛機及裝備。



本屆航展將有來自美、英、德等43個國家和地區的740多家國內外企業參展，室內展覽面積10萬平方米，室外參展飛機將超100架。其中，美、法、德等國家以展團形式展示航空航天技術的最新成果；波音、空客、霍尼韋爾等航空航天國際企業均將亮相。

空軍新聞發言人申進科稱，在本屆航展期間，空軍將展示新成就，回應新期待，展示新成就主要是展示空軍遠程戰略投送、空中打擊和無人作戰等能力「在空中能看到過去沒見過的飛行展示，在地面能看到過去沒見過的武器裝備」。

空軍新聞發言人申進科介紹，在本屆珠海航展中，空軍將派出以「20」為代表的現役裝備。（影片截圖）

《環球時報》報道，本次航展將首次展出1:1的中國太空站組合體展示艙。除此之外，中國空軍「八一」飛行表演隊將以更高規格的編隊表演，空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊將同台展示；航空工業大型水陸兩用飛機AG600、中國商飛的國產明星機型等將展示飛行；空軍派出以「20」為代表的現役裝備，陸軍首次派出現役直升機參展並進行飛行展示。

為了更貼近實戰化演示要求，中國兵工和中國兵裝將派出VT4型主戰坦克、VT5型輕型主戰坦克、VN1型8×8輪式裝甲車、地面無人平台等20多種新型陸地裝備進行爬縱坡、過壕溝、涉水池、蛇形機動等項目，並將首次進行系統化、智能化的戰場演示，充分展示坦克、裝甲車等裝備性能。

運－20飛機在空軍航空開放活動上進行飛行展示。（新華社）

此外，航天科技、航天科工等主辦方將攜更多新產品、新技術、新服務、新成果參展。其中，航天科技將集中展示135項展品，包括捷龍－3號（SD-3）運載火箭，A100G、A200、A300火箭武器系統，M20、M20B導彈武器系統，彩虹－7高空長航時無人機等。

航天科工將系統展示防空、海防、對地打擊、無人作戰、反無人機、預警指揮及商業航天等七大裝備體系的整體能力和主力產品，首次參展展品比例近30%，包括HQ-9BE遠程防空導彈、FK-2000彈砲結合防空武器、YJ-12E超聲速導彈、WJ-700無人機、BP-12B導彈等先進裝備，並首次推出反無人機體系等。