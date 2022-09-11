國產水陸兩棲救援飛機　第二架AG600M「鯤龍」珠海完成首飛

中國自主研制的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600M（1005架），昨日（10日）在廣東珠海金灣機場完成首次飛行試驗。



當日上午9時36分，首飛機組駕駛AG600M飛機從珠海金灣機場滑行起飛，在空中平穩飛行22分鐘，完成一系列既定試飛科目後，於9時58分平穩降落。

據介紹，研制批全狀態新構型滅火機共投產4架，此次飛行試驗的AG600M（1005架）屬該型飛機的第二架。AG600M後續將持續開展注水投水、汲水投水等科研試飛試驗。

9月10日，「鯤龍」AG600M第二架機在珠海完成首飛。（微信公眾號＠航空工業通飛）

本架機於7月31日完成聯合全機系統通電檢查及調試；8月15日完成首次發動機試車，隨即開展了低、中、高速滑行；9月6日通過首飛前放飛評審，累計完成滑行 5架次、4小時 40分鐘，最終實現首次飛行試驗。

今年5月31日，首架「鯤龍」已實現陸上首飛；8月29日實現水上首飛。預計第3架、第4架AG600M飛機，將分別於今年11月、明年初進行首次飛行。該項目計劃2023年具備執行滅火任務能力，2024年取得滅火型適航証，2025年取得救援型適航証，「十四五」期間實現小批交付客戶使用。