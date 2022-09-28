疫情｜內地昨增744宗本土個案　上海全市今起實施常態化防控措施

國家衛健委公布，內地昨日（27日）新增744宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有2991宗確診病例，累計報告250123宗確診病例，累計5226宗死亡病例。



內地昨日新增119宗本土確診病例，其中包括貴州56宗，四川13宗，西藏13宗，天津8宗，陝西7宗，黑龍江5宗，廣東4宗，雲南4宗，寧夏4宗，青海2宗，浙江1宗，河南1宗，重慶1宗。另增75宗境外輸入病例。

同日新增625宗本土無症狀感染者，其中包括寧夏205宗，西藏132宗，黑龍江82宗，貴州73宗，天津47宗，四川20宗，湖北12宗，新疆10宗，雲南8宗，廣西6宗，河南5宗，青海5宗，江蘇4宗，江西4宗，山東4宗，陝西3宗，廣東2宗，內蒙古1宗，安徽1宗，甘肅1宗。另有86宗境外輸入無症狀感染者。

上海全市今起實施常態化防控措施。（新華社）

在上海，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息指，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》要求，經研究決定，自今日（28日）零時起，將青浦區練塘鎮蒸夏村西至西涇江、東至貞溪北路、南至小蒸港、北至小蒸後河的區域解除管控。青浦區練塘鎮全域實施常態化防控措施。自今日零時起，全市疫情風險區「清零」，全市實施常態化防控措施。

不過今日早上，徐匯區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發佈告居民書，稱因徐匯區隔離管控中一名密接人員（關聯雲南陽性確診病例）核酸檢測異常，根據國家和上海市疫情防控有關規定，對其居住地和活動頻繁且經綜合研判傳播風險較高的區域，即徐匯區康健街道百花街350號（晟寓公寓）實施臨時管控措施，暫停非必要的流動，對人員和環境進行篩查（篩查要求和頻次按有關規定執行）。