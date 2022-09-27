疫情｜深圳沙尾現確診者再封控　居民不滿抗議與警方爆發衝突

深圳市昨日（26日）新增10宗本土感染病例，患者主要來自羅湖區、福田區及龍崗區，多條街道被列入中高風險區。

由於福田區沙頭街道沙尾村發現一宗確診病例，深圳地鐵昨晚宣布，7號線沙尾站自晚上10時起暫停服務。同時，當局昨晚決定實行封控措施，但大批居民不滿抗議，後與警員發生衝突。



網傳影片顯示，大批戴口罩、身穿防護服的警員趕到現場，不少原先在場抗議的居民，與警員發生肢體衝突；有在場人士向警方投擲物件，警員隨即上前制止，並拉起「警察執法 敬請配合」的橫額，圍觀者則用手機拍攝。

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雖然相關影片已在內地社交平台上被刪除，但在微博上仍引起不少討論。有網民稱，最近幾波疫情，福田區上沙、下沙、沙頭、沙尾都發現感染者，被封控隔離不下於6次，相等於每隔幾天就封，因此不難理解為何居民會不滿抗議。

據福田區新冠疫情防控指揮部通告，福田區沙頭街道沙尾西村、沙尾東村等多幢住宅，以及沙尾村沙尾綜合樓A座，由低風險區調整為高風險區；沙頭街道沙尾社區、金地十路21號、福強路4001號第314棟、第316棟、第317棟，由低風險區調整為中風險區，實行「足不出戶、上門服務」的封控措施。

除了福田區上下沙、沙頭、沙尾要封控，電子產品批發市場華強北同樣要封控。通告稱，華強北街道上步工業區402B棟調整為高風險區，402A棟調整為中風險區。網傳圖片顯示，華強北的商戶都落閘關門，暫停營業。