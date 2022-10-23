新晉常委李希｜陝甘寧邊區派出線　接任中紀委書記

中國共產黨二十屆一中全會10月23日選出新一屆中央政治局常委，廣東省委書記李希在列，擔任中紀委書記。

現任廣東省委書記李希，歷任中共第十七、十八屆候補中央委員，十九屆中央委員、中央政治局委員，今次李希列名中共第二十屆中央紀律檢查委員會，並於二十屆一中全會獲選中央政治局常委。

早在2008年，時任延安市委書記的李希，便曾受時任陝西省委書記趙樂際委託，將當時還是習副主席的問候，帶回習近平曾經插隊的延川縣梁家河，繼而搭建起李希與領導人習近平間往後的互動。根據公開報導提供的信息，梁家河的村民到2014年為止共四次寫信給習近平，每一次都能寄到習近平手裡；習近平亦每次都給梁家河村寫回信，表達對梁家河村深厚的感情。

在歷任上海市委副書記、遼寧省委副書記、省長、省委書記等職後，2017年10月25日，61歲的李希在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。是年10月28日，接替胡春華出任中共廣東省委書記，終於2022年中共二十屆一中全會上當選中共中央政治局常務委員，晉升正國級的黨和國家領導人。

李希個人履歷：

李希 66歲

中央政治局常委

出生：1956年10月籍貫：甘肅

從政經驗：

普通幹部

1975－1976年 甘肅省兩當縣雲屏公社知青

1976－1978年 甘肅省兩當縣文教局、縣委辦公室幹事

1978－1982年 西北師範學院中文系漢語言文學專業學習

1982－1985年 甘肅省委宣傳部秘書處幹事

處級

1985－1986年 甘肅省委辦公廳副處級秘書

1986－1987年 甘肅省委組織部組織處副處級組織員

1987－1990年 甘肅省委組織部幹部調配處副處長

1990－1995年 甘肅省委組織部正處級組織員、省委知識分子工作辦公室副主任、省委組織部黨政幹部處處長

1995－1996年 甘肅省蘭州市西固區委書記

廳局級

1996－1999年 甘肅省蘭州市委常委、組織部部長

1999－2001年 甘肅省蘭州市委副書記、組織部部長

2001－2002年 甘肅省張掖地委書記

2002－2004年 甘肅省張掖市委書記（其間：2004.03－2004.07中央黨校地廳級幹部進修班學習）

2004－2004年 甘肅省委秘書長

副省部級

2004－2006年 陜西省委常委、秘書長

2006－2011年 陜西省委常委、延安市委書記

2011－2013年 上海市委常委、組織部部長

2013－2014年 上海市委副書記，中國浦東干部學院理事會副理事長、第一副院長

正省部級

2014－2015年 遼寧省委副書記、代省長、省長

2015－2017年 遼寧省委書記、省人大常委會主任

副國級

2017－2022 中央政治局委員，廣東省委書記

正國級

2022年- 中央政治局常委，第二十屆中央委員