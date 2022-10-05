武漢病毒實驗室專家吳建國廣東佛山逝世　享年66歲

10月4日武漢大學病毒學國家重點實驗室發佈訃告，病毒學家、武漢大學生命科學學院教授、博士生導師、原病毒學國家重點實驗室主任吳建國因突發疾病，搶救無效，於10月3日凌晨1時07分在廣東佛山逝世，享年66歲。



訃告稱，他的離開，是中國病毒學和傳染病防治領域的巨大損失！即使在生命的最後一刻，他依然堅守在重大傳染病防治工作的前線。



訃告顯示，吳建國教授1957年生於江西省新干縣，1982年7月畢業於武漢大學生物系微生物學專業獲學士學位，1985年7月畢業於武漢大學病毒學專業獲碩士學位，1985年到1986年任武漢大學病毒學系講師，1992年於美國愛達荷大學獲分子生物學博士學位，1993年-1996年在美國普林斯頓大學分子生物學專業從事博士後研究工作。

2003年，吳建國特聘為病毒學教育部重點實驗室主任；2004年，任武漢大學生命科學學院生物技術系主任；2004年到2016年，任病毒學國家重點實驗室主任；2016年，任暨南大學病原微生物研究院院長。

2019年6月在武漢大學辦理退休手續；2020年，任佛山病原微生物研究院執行院長。曾兼任湖北省生物工程學會理事長、暨南大學生物醫藥產業園負責人、廣東省病毒學重點實驗室主任等。

訃告提到，吳建國教授一生致力於病毒學、傳染病防治等生物醫藥領域，尤其在病毒感染與致病機理研究、病毒遺傳變異與流行病學研究方向，著作等身；在重大傳染性疾病防治技術與成果轉化等方面，碩果纍纍；在人才培養方面，桃李滿天下。

訃告稱，他的離開，是中國病毒學和傳染病防治領域的巨大損失，即使在生命的最後一刻，他依然堅守在重大傳染病防治工作的前線。