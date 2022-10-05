桃園醫院外判工誤將氧氣筒接至鼻胃管　病人胃臟被氣體撐爆不治

台灣桃園市桃園醫院發生醫療事故，陳姓外判廠商員工在醫院負責推送病床，卻擅自接駁管線，誤將氧氣筒接到病人鼻胃管，導致病人胃臟被氣體撐爆，引發敗血性休克及多重器官衰竭，搶救數月後仍不治。

近日，桃園地檢署依過失致死罪嫌起訴陳男。



檢方調查，2020年3月18日上午，陳男將準備做腹部超音波的病患連同病床推到一樓診間，他明知非醫療人員不得從事任何醫療行為，卻仍在無人指引的情況下，擅自操作管線，結果把氧氣筒接到病人的鼻胃管，導致大量氣體灌進病人體內，撐爆病人的胃臟。

同年7月22日，病患經數月搶救後，仍因敗血性休克、多重器官衰竭及全身多處潰瘍傷口組織感染等問題死亡。家屬狀告陳男過失致死罪，且認為時任院長徐永年等人該負刑責。

偵訊時，陳男辯稱剛到公司不久，不太清楚工作內容。事發時，資深員工吩咐他將管線接駁後就跑去抽煙，所以他才自己研究管線。他供稱，當時不知道可以向護理師確認，也不知道接錯管線會影響病人安危。

桃園地檢署。（聯合報）

鄭姓護理長稱，事發時正是病房交班時段，一個護理師要應對近10名病患，有可能在還沒處理到本案病患時，就發生接錯管線的情況。她又稱，案發時自己不在場，陳男接駁管線前沒有事先問過她，並指對方沒有醫療執照，不應該亂動醫療管線。

檢方調查，院方發現病人身體不適時已立即急救，後續也有手術治療，並依情況安排在加護病房和一般病房觀察。由於病人有糖尿病、心律不整和慢性腎病變等多重慢性病，住院時仍因肺炎和呼吸衰竭等導致死亡，難認有醫療疏失或過失責任。

案發後，陳男被桃園地檢署依過失致死罪嫌起訴，至於同案被告徐永年、曾姓外判商負責人及鄭姓護理長，最後獲不起訴處分。