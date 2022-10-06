疫情｜口服藥莫納皮拉韋將亮相進博會　默沙東牽手國藥在華供應

近期，美國默沙東藥廠（Merck Sharp & Dohme，MSD）宣布將連續第四年參展進博會。另一方面，據國藥集團官網消息，9月28日，國藥集團與默沙東聯合宣布就抗新冠病毒口服藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）在華達成合作框架協議。



第五屆中國國際進口博覽會於11月5日至10日在上海舉辦，屆時，默沙東展台達1000平方米，位於醫療器械及醫藥保健展區7.2A3-03，將全方位展現默沙東前沿「藥」物和疫苗的產品組合，帶來一些疾病預防和治療方案等。

莫納皮拉韋也將亮相本屆進博會，據微信公眾號「默沙東中國」介紹，其為一款口服小分子新冠病毒治療藥物，已在美國、歐盟、澳洲、日本、韓國以及香港、台灣等超過40個國家或地區獲得上市許可或緊急使用授權。截至今年8月底，默沙東已向全球30多個市場供應超過860萬個療程的莫納皮拉韋藥物，逾180萬名患者得到治療。

上述藥物目前還未在中國境內獲批，不過，國藥集團9月28日默沙東聯合宣布就Molnupiravir在華達成合作框架協議。根據合作框架協議條款約定，莫納皮拉韋在中國境內獲批後，默沙東將該藥物在中國境內的經銷和獨家進口權授予國藥集團；國藥集團中國生物將在獲得默沙東莫納皮拉韋技術轉讓後，積極推進本地化生產和供應，為助力抗擊新冠疫情持續貢獻力量。