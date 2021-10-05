新冠肺炎｜默沙東新藥問世令脫口罩現曙光？台醫師：沒有那麼簡單

美國默克藥廠（Merck，又名默沙東）周五（1日）公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物Molnupiravir能夠有效將確診者入院或死亡風險減低一半，將會向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權。

消息一出隨即引發熱議，有輿論甚至關注這是否意味離脫下口罩的日子不遠。對此，台灣大學小兒感染科醫師李秉穎表示，事情沒有那麼簡單，認為要讓病毒不進入體內，還是要靠疫苗。



中央流行疫情指揮中心周一（4日）召開疫情記者會就該款口服藥說明，期間指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，每種藥物有其各自特色，不過如果口服藥可降低新冠重症的風險，那會比使用針劑來得方便，亦更易普及，如此一來，患者就可以不用住院或在醫療場所注射，而是直接在家口服。

李秉穎在接受政論節目《年代向錢看》訪問時就認為，事實上該新藥的效果與目前的瑞德西韋（Remdesivir）差不多、甚至還差一點，但最大的優勢是可以口服，輕症患者不必為了注射而經常跑去醫院，治療上方便很多，而且可以供應量更大。

不過他強調，新藥不代表大家就能夠放心脫下口罩，「世界上的事都是很複雜的」。他認為，抗病毒藥物是將進入體內後的病毒殺死，作用是亡羊捕牢，其可降低重症與死亡率，但不能百分百避免死亡。而要讓病毒不進入體內，還是要靠疫苗，正如即使已有很多抗病毒藥物，但民眾還是必須打流感疫苗，未來新冠肺炎亦然，藥物要與疫苗相輔相成。