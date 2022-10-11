雨天上採摘課　校園暗藏無底洞　小學生踩空「草皮」跌7米深井亡

10月8日，陝西西安曲江第五小學一名學生在校內上採摘課時，墮入7米深的井道，經搶救無效死亡。

網傳一段家長坐地痛哭的影片，片中家長質問學校：「知道草地裏有一個大坑嗎？為甚麼井上要鋪『草皮』，下完雨上採摘課，7米深的井裏有2米深的水，坑旁邊就是（採摘的）石榴樹。」



綜合網傳對話截圖、影片及內地傳媒報道，慘劇發生在10月8日上午學校組織的勞動課上，「十一」假期後剛回校開學第一天，西安曲江第五小學某班級的老師帶領學生上勞動實踐課，這堂課是組織學生在校園內採摘石榴。

一顆石榴樹旁邊看起來有個綠油油的草皮，其實是一塊木板，木板下面是深井。而這個7米深的井在2020年就已經存在了，「施工方沒給弄井蓋，破木板蓋著估計忘了，綠化工程也沒管直接覆土綠化」，2年過去，木板已經發脆，上面還長了草，誰都沒有在意下面還有陷阱。

最為致命的是井中還有2米深的水，因為連續下了十幾天的雨，木板更濕，井裏也積攢了很多雨水。結果這名男生踩到後，模板咔嚓一聲斷了，就掉入井中。要是沒有水，還可能只是摔傷或者骨折，因為有水、水還那麼深，即便是成人也會被淹死。

孩子掉進去之後20分鐘之後才被救起，最後送醫搶救無效死亡。男生父親坐在地上痛哭質問學校：「還跟我說搶救，從坑里撈上來人就沒了，你們知道這裏有個大坑嗎？」

據悉，西安曲江第五小學是西安市曲江新區管委會2020年投資興建的一所全日制高品質公辦小學，規劃48個班、至少3000名學生。新建學校時工期紧，任务重，或因急於交工釀禍。家長質疑學校裏可能還有這樣的井蓋，仍然有類似安全隱患。