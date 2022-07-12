李克強：安全生產須臾不可放鬆　堅決防範遏制重特大事故發生

國務院安委會11日（周一）召開全國安全生產電視電話會議。總理李克強作出重要批示指出，安全生產須臾不可放鬆。今年以來一些地區和行業領域事故多發，教訓十分深刻。各地區、各有關部門和單位要統籌發展和安全，樹牢底線思維，層層壓緊壓實安全生產責任和措施，有效防範化解重大安全風險。



李克強又指，要進一步強化安全監管執法，持續夯實安全生產基礎，提升安全發展水平。扎實開展經營性自建房安全隱患和城鎮燃氣等安全風險整治，進一步強化交通運輸、礦山、建築施工、危化品、水上船舶、消防等重點行業領域專項治理，對敷衍塞責、治理不力的要嚴肅問責，堅決防範遏制重特大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全。

會議認為，經過各方共同努力，全國安全生產工作取得積極成效，但仍處於爬坡過坎期，在各種主客觀因素影響下，形勢的嚴峻性複雜性遠超以往。必須保持清醒認識，強化底線思維，堅持不懈抓好安全生產各項工作。

會議又強調，將防範化解重大安全風險作為重大政治責任，嚴格落實安全生產十五條硬措施。要把遏制重特大事故擺在更加突出的位置，全面排查治理各類重大風險隱患。要開展安全生產大檢查「回頭看」，依法依規嚴肅事故追責問責。協調聯動堵塞盲區漏洞，加強風險監測預警和現場監控，嚴字當頭「打非治違」。

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7月2日，海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防颱錨地避颱風「暹芭」時沉沒，船上30名船員棄船逃生。截至目前，事故中有4人獲救，內地的搜救隊打撈到12具疑似遇難者遺體，仍有14名船員失蹤。