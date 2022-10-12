浙江義烏取暖設備火到歐洲　寒冬下向中國製造尋解決方案？

連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道日前泄漏，歐洲冬季供暖問題備受矚目。據「央視財經」報道，為了能安然過冬，越來越多的歐洲人向中國製造尋求「解決方案」，包括電熱毯、電暖器等產自中國的取暖設備在歐洲爆火，出口亦呈現爆發式增長。



歐洲將迎來冬天，能源供應備獲外界關注。（Getty Images）

報道指，在浙江義烏國際商貿城的小家電專區，暖手袋、電熱毯、電暖器等各種取暖設備都受到了歐洲客戶的歡迎，經營戶袁女士介紹，以前暖手袋主要用於內銷，小部分出口到俄羅斯，沒想到今年大批歐洲客人前來詢價，「現在店裡上新速度還趕不上歐洲客人問貨的節奏」。

另一名電熱毯經營戶朱女士亦對此感到十分意外，她表示自己從業26年間幾乎沒有歐洲客戶的訂單，今年從5月開始，陸續接到不少歐洲客戶的訂單。朱女士介紹稱，智能型產品功能更多，「在歐洲更好賣」，同時為了迎合歐洲客戶的需求，他們需要將溫控開關上的英文翻譯成意大利語、西班牙語、法語、德語等多國語言。

還有相關企業表示，隨著歐洲一些國家的天氣逐漸轉冷，為滿足當地客戶追加的訂單，他們不得不提前預訂船隻艙位和集裝箱。

據中國海關數據顯示，1-8月，義烏市出口保暖用品，包括空調、熱泵、熱水器、電熱毯等共計1.9億元（人民幣，下同），按年增長41.6%；1-8月，浙江省出口電熱毯646.8萬條，按年增長32.1%；其中，對歐盟出口64.8萬條，增長114.6%。

而隨著歐洲氣溫下降，經營戶們也預估，接下來保暖用品還將迎來爆發式增長，他們也在積極對歐標或者歐盟需要的CE認證等做進一步了解。