歐洲備戰凜冬　浙江義烏老闆娘：賣出80萬熱水袋，工廠24小時不停

北溪天然氣管道泄漏天然，歐洲冬季供暖問題備受矚目。杭州海關數據顯示，對歐盟出口取暖設備達11.1億元（人民幣，下同），年激增103.3%。在浙江義烏經營老牌熱水袋 「上海永字」工廠直銷的商家駱蘭仙表示， 「今年出口歐洲的訂單幾乎翻倍了，往年最大的客戶也就下單90萬件左右，而今年最大的客戶直接下單了200萬件。」



她表示，已經賣出80萬隻熱水袋，工廠都在24小時連軸轉，「今年的訂單比往年要早，量明顯也大得多」



連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道（Nord Stream）日前在波羅的海（Baltic Sea）泄漏天然氣事件。由於冬天將至，歐洲能源價格飆升，會否影響民眾過冬引發關注。

此前海關總署的數據顯示，今年7月，歐盟27國進口中國電熱毯達129萬條，按月增長近150%。其中德國從中國購買41.9萬條電熱毯，8月增至63.2萬條，而英國8月則購買了58.2萬條。

除了電熱毯，中製熱水袋也成歐洲「過冬神器。《都市快報》報道，有「世界工廠」之稱的浙江義烏有老闆娘接了200萬件的大訂單。報道指，當地國際商貿城熱水袋經營戶的銷量激增，訂單在6、7月就已經迎來高峰。

在義烏賣了20多年熱水袋的駱蘭仙，有自己的熱水袋工廠，產品主要銷往歐洲，例如義大利、西班牙、葡萄牙等。

浙江義烏是全球最大的小商品批發市場，裡面有許多販賣熱水袋的商戶。(時代周報)

駱蘭仙表示，上半年本來是淡季，但俄烏戰爭發生後，4月開始歐洲的訂單增加，7月份更達到高峰，訂單不只來得更早，量也大，「以前都是幾個櫃子（集裝箱），今年都接過十幾個櫃子的訂單。」

駱蘭仙指出，今年以來已經賣出近80萬個熱水袋，其中橡膠熱水袋銷量整體翻了一倍，充電熱水袋銷量預計也增加約30%。她表示，現在訂單已經排到10月底，這期間的新單都不接了。

駱蘭仙透露，現在工廠都在24小時運轉，「訂單多，工人幹勁也足，一個月收入至少8、9000元。」也有其他販賣熱水袋的店家表示，他們過去主要銷售對象是印度，但今年來自歐洲的單子突然多起來，體會到當地增加取暖需求。

大型的、橡膠製的熱水袋受到歐洲人的歡迎。（時代周報）

駱蘭仙指出，熱水袋有不同的尺寸，歐洲人喜歡大件的、用進口天然橡膠製成的，「出口爆款的基本上都是最大號2000毫升的熱水袋，而且必須得是這種進口天然橡膠材質的。因為歐洲人注重環保。」

據《第一財經》報道，電熱毯取暖器歐洲需求增多。阿里國際站商家寧波艾伏電器有限公司總經理劉繼文表示，由於歐洲緯度高，約9月就開始變冷，因此往年客戶最晚在4月就確認訂單了，但今年直到現在還在下單，11月交貨客戶也能接受。

《時代周報》報道，另一名從事日用品批發的義烏商家表示，歐洲客戶今年過來採購的都是最便宜的傳統熱水袋，而有創意外形的其他熱水袋反而沒有往年那麽受歡迎，這也許代表著對部分歐洲人而言，熱水袋成為必須品。

歐洲將迎來冬天，能源供應備獲外界關注。（Getty Images）

劉繼文指出，早就感受到取暖器需求上漲的趨勢，今年5、6月的時候，公司整體訂單量已經超過去年全年。在全球速賣通AliExpress平台上，一條電熱毯在歐洲賣到50歐元，幾乎是大陸國內價格的3至4倍。數據顯示，荷蘭、法國、德國、波蘭消費者對中國產的取暖器最為依賴。