疫情｜蘭州高校被指隱瞞爆疫致3千人陽性　學生求援稱對校方寒心

甘肅蘭州文理學院因爆發新冠疫情而於本月8日被列為高風險區，並遭到封校。然而，學生指控校方對外隱瞞情況，令染疫學生未獲妥善照料，甚至引發交叉感染，於是紛紛在網上求救。消息指，已有逾3000人陽性。至於官方，近兩日通報確診病例數維持在兩位數，對於校園疫情尚未有回應。



蘭州文理學院因爆發新冠疫情而於本月8日被列為高風險區，並遭到封校。（蘭州文理學院官網）

11日，中華文化出版社總編輯張原在其微信公號「張原同志」發文，稱根據蘭州市民、蘭州文理學院部分學生和家長反映，目前該校確實發生嚴重的疫情，但有關人員不作為、亂作為並瞞報疫情。

學生指出，該校7日出現第1宗陽性病例，惟校方或官方未適當處理，讓陽性和未被感染的學生混住。另有學生轉發校內人員對話截圖，顯示學生被通知由於隔離點資源有限，後續將被轉到其他醫院治療，反映校內染疫人數攀升。

多名學生在網上求救，稱截至11日，1.1萬餘人的校園中，已有超過3000名核酸陽性者，他們大多是被交叉感染。而不少受染的學生自動減少聚集，甚至寧願少喝水、少上廁所，為的是不給同學添麻煩。文章稱，由於遲遲得不到救助，恐慌已在學校蔓延，學生感覺自己被遺棄，自生自滅。有發高燒、身體疼痛的學生還表示，自己既拿不到藥，也吃不到飯，環境條件欠佳，亦有聲音表示，對學校處理方式感到寒心。

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內地「十一」長假結束後疫情反彈，同時，中共二十大將在16日召開，地方政府被要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線。故此，內地已有多間學校近日宣告實施封閉管理。

其中，內蒙古自治區呼和浩特市12日表示，為防止社會面疫情輸入校園，師生員工全部入校封閉；內蒙古教育廳體育衛生與勞動教育處副處長張曉鶯介紹，疫情發生後，駐呼高校校園實施封閉管理，26所高校共封閉在校學生24.1萬人，全部改為線上教育教學。陝西長安大學亦在12日緊急通知，教學區實行封閉管理，非在教學區工作、學習、生活的人員嚴禁進入教學區，居住在教學區外的教師居家開展線上教學。

至於山西省運城市已於9日宣布全市83間有在校生的學校，必須實行全封閉管理，學生、教職工、居住在校內的家屬必須一體化執行防控政策，除核酸檢測醫務人員，其餘人員和車輛不進不出。