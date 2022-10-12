台灣疫情｜邊境開放令在陸台商歸心似箭　惟航班少機票一位難求

台灣將在本月13日開放邊境，令許多長年在大陸的台商計劃回台。惟據中央社周三（12日）報道，兩岸航班仍未放寬，機票一票難求下，部分人選擇再忍耐一下，冀望過年期間航班會恢復正常，屆時再回台。



報道稱，台灣入境政策改為「0+7」後，像上海、昆山等地皆有在當地投資的台商討論規劃返台，他們當中有不少人自2020年新冠疫情爆發後就再未曾回台探親、過年。惟據上海執業律師、上海台協副會長蔡世明介紹，由於目前上海浦東和台灣桃園對飛的航班僅有長榮跟華航，維持每週一班的頻率，因此機位難求，即使訂到票，價格也不菲，令人卻步，考量到現實與時間鄰近農曆新年，故部分台商已經決定再忍一忍，擬明年初再回台過年。

然而，即使打算回台過年，也不易買到機票，一名在昆山投資的台商表示，他原打算明年回台灣過年，故早在9月就先購買機票，但也只搶到大年初四回台的機票而已，無法在台灣吃年夜飯。雖然有遺憾，但他也對終於可以回台且不用隔離而感到開心。

台灣將在本月13日開放邊境，令許多長年在大陸的台商計劃回台。（聯合報）

另一位昆山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥就稍顯倒楣，原計劃10月初返台的他由於上海的機票難買，故改選擇從廈門出發，詎料提前一天抵達當地後卻被通知航班取消，只好無奈返回昆山。不過他也認同，雖然大陸仍有隔離政策，但至少返回台灣不用隔離，這對許多台商來說是很大的誘因，並提到不少當地台商由於已經3年沒有回台了，歸心似箭。他希望短期內兩岸航班能夠放寬，讓雙方來往更加順暢。

據了解，中國國際航空（國航）、中國東方航空（東航）周二（11日）已宣布將從10月下旬開始復飛上海桃園航線，其中國航首班復飛航班在10月21日，每2週1航班；東航首班復飛航班則在10月22日，基本上會維持每個周六、1周1班的頻率。