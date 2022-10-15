二十大開幕日《求是》雜誌將發表習近平重要文章：堅持人民至上

中共二十大會於明日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕，據新華社報道，同日出版的第20期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章。



文章為《堅持人民至上》，強調中國共產黨根基在人民、血脈在人民。堅持以人民為中心的發展思想，體現了黨的理想信念、性質宗旨、初心使命，也是對黨的奮鬥歷程和實踐經驗的深刻總結。自成立以來，黨團結帶領人民進行革命、建設、改革，根本目的就是為了讓人民過上好日子，無論面臨多大挑戰和壓力，無論付出多大犧牲和代價，這一點都始終不渝、毫不動搖。堅持以人民為中心的發展思想，必須堅持人民至上、緊緊依靠人民、不斷造福人民、牢牢植根人民，並落實到各項決策部署和實際工作之中。

文章又指，黨沒有自己特殊的利益，在任何時候都把群眾利益放在第一位。這是黨作為馬克思主義政黨區別於其他政黨的顯著標誌。在重大疫情面前，當局一開始就鮮明提出把人民生命安全和身體健康放在第一位。人民至上、生命至上，保護人民生命安全和身體健康可以不惜一切代價。

文章強調，人民是黨執政的最大底氣。中國社會主義民主是維護人民根本利益的最廣泛、最真實、最管用的民主。要堅持人民民主，更好把人民的智慧和力量凝聚到黨和人民事業中來。做好統籌疫情防控和經濟社會發展工作，要緊緊依靠人民，積極主動作為，在應對危機中掌握工作主動權、打好發展主動仗。

文章進一步強調，當局推動經濟社會發展，歸根到底是為了不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。要始終把人民安居樂業、安危冷暖放在心上，用心用情用力解決群眾關心的就業、教育、社保、醫療、住房、養老、食品安全、社會治安等實際問題，一件一件抓落實，一年接著一年干，努力讓群眾看到變化、得到實惠。中國共產黨把為民辦事、為民造福作為最重要的政績，把為老百姓辦了多少好事實事作為檢驗政績的重要標準。各級領導幹部要樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀，不慕虛榮，不務虛功，不圖虛名，切實做到為官一任、造福一方。

文章最後指出，黨要做到長期執政，就必須永遠保持同人民群眾的血肉聯繫，始終同人民群眾想在一起、幹在一起、風雨同舟、同甘共苦。十八大以來，當局一以貫之全面從嚴治黨，堅定不移反對和懲治腐敗，堅持不懈整治「四風」，進行黨的群眾路線教育實踐活動、「不忘初心、牢記使命」主題教育，就是要教育引導廣大黨員、幹部始終同人民群眾同呼吸、共命運、心連心。要堅定不移反對腐敗，堅持不懈反對和克服形式主義、官僚主義。