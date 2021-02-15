習近平《求是》刊文：幫助困難群眾脫貧致富是中央確定的目標

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-15 20:06

新華社今日（15日）報道指，中共黨媒《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在河北省阜平縣考察扶貧開發工作時的講話》。 文章指，幫助困難群眾特別是革命老區、貧困山區困難群眾早日脫貧致富，到2020年穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療、住房，是中央確定的目標。

文章強調，消除貧困、改善民生、實現共同富裕，是社會主義的本質要求。（資料圖片）

文章強調，消除貧困、改善民生、實現共同富裕，是社會主義的本質要求。全面建成小康社會，最艱鉅最繁重的任務在農村、特別是在貧困地區。沒有農村的小康，特別是沒有貧困地區的小康，就沒有全面建成小康社會。對各類困難群眾，要格外關注、格外關愛、格外關心，千方百計幫助他們排憂解難。

文章指出，幫助困難群眾特別是革命老區、貧困山區困難群眾早日脫貧致富，到2020年穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療、住房，是中央確定的目標。要堅定信心，找對路子。只要有信心，黃土變成金。要堅持因地制宜、科學規劃、分類指導、因勢利導，從實際出發，真正使老百姓得到實惠。

文章指出，農村要發展，農民要致富，關鍵靠支部。要增強村黨組織聯繫群眾、服務群眾、凝聚群眾、造福群眾的功能，真正發揮戰鬥堡壘作用，成為帶領鄉親們脫貧致富奔小康的主心骨、領路人。