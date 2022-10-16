直播．二十大開幕｜習近平：港澳保持長期穩定發展　促進兩岸合作

中國共產黨第二十次全國代表大會（二十大）今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕，提供英語同傳翻譯。《香港01》全程轉播。



直播回顧：二十大黨代表通道集體採訪

大會由國務院總理李克強主持，到會的代表、特邀代表合計2340名，因病請假39人。坐在大會主席團座位的有十九屆政治局委員（含習近平在內的政治局常委）和中央書記處書記，有現任國家副主席王岐山，和已經退休的胡錦濤、李瑞環等元老。其中，擔任過總書記的胡錦濤坐在習近平旁邊。

在二十大召開的前一天，即10月15日，二十大預備會議表決通過了243人的大會主席團，隨後主席團又開會產生46人組成的主席團常委會，其中包括所有卸任的政治局常委。二十大主席團是二十大的領導機構，主導二十大整個政治議程，二十大主席團常委會可以稱之為領導核心，扮演著更為關鍵的領導角色。

二十大開幕現場：



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習近平說，大會的主題是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

他表示，香港局勢實現由亂到治重大轉折；面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，堅決開展反分裂、反干涉重大斗爭，展示了維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。

他提到，實行更加積極主動的宏觀戰略，中國成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一。

習近平表示，統籌加強各方面各領域軍事鬥爭；香港澳門保持長期穩定發展、良好態勢；促進兩岸合作，堅決反對台獨勢力，反對外部勢力干涉；推動構建人類命運共同體。深入推進全面從嚴治黨，堅持「打鐵必須自身硬」，開展了史無前例的反腐敗鬥爭，打虎獵狐多管齊下。

二十大黨代表亮相接受採訪：



二十大看點

中國共產黨第二十次全國代表大會（簡稱中共二十大）定於2022年10月16日在北京召開，22日閉幕，為期7天。

本次大會的議程是：聽取和審查十九屆中央委員會的報告；審查十九屆中央紀律檢查委員會的工作報告；審議通過《中國共產黨章程（修正案）》；選舉二十屆中央委員會；選舉二十屆中央紀律檢查委員會。

傳媒和分析人士大多推測，習近平將在此次會議上延續執政，進入第三任期，終止實行多年的「廢除幹部領導職務終身制」。而將在會議中決定的國務院總理人選及常委、中委名單也是關注重點。