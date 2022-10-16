二十大報告 | 一文睇清中共理論創新有何內容

習近平在做中共二十大報告時說，「我們黨勇於進行理論探索和創新，以全新的視野深化對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，取得重大理論創新成果，集中體現為新時代中國特色社會主義思想。十九大、十九屆六中全會提出的『十個明確』、『十四個堅持』、『十三個方面成就』概括了這一思想的主要內容，必須長期堅持並不斷豐富發展」。



中共素來是一個不斷做理論探索的政黨，習近平執行期的重大理論創新成果，即集中體現為「新時代中國特色社會主義思想」。按照報告所講，十個明確、十四個堅持、十三個方面成就即概括了這一思想的主要內容。

十個明確

2021年11月11日，中共第十九屆中央委員會第六次全體會議審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。其中，《決議》在十九大報告「八個明確」的基礎上，用「十個明確」進一步概括：

明確中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導，中國共產黨是最高政治領導力量，全黨必須增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」；

明確堅持和發展中國特色社會主義，總任務是實現社會主義現代化和中華民族偉大復興，在全面建成小康社會的基礎上，分兩步走在本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，以中國式現代化推進中華民族偉大復興；

明確新時代我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，必須堅持以人民為中心的發展思想，發展全過程人民民主，推動人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展；

明確中國特色社會主義事業總體佈局是經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設五位一體，戰略佈局是全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨四個全面；

明確全面深化改革總目標是完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化；

明確全面推進依法治國總目標是建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家；

明確必須堅持和完善社會主義基本經濟制度，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，把握新發展階段，貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，推動高質量發展，統籌發展和安全；

明確黨在新時代的強軍目標是建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，把人民軍隊建設成為世界一流軍隊；

明確中國特色大國外交要服務民族復興、促進人類進步，推動建設新型國際關係，推動構建人類命運共同體；

明確全面從嚴治黨的戰略方針，提出新時代黨的建設總要求，全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗鬥爭，落實管黨治黨政治責任，以偉大自我革命引領偉大社會革命。

十四個堅持

「十四個堅持」是習近平2017年10月18日，在十九大報告中提出的新時代中國特色社會主義理論，回答了新時代怎樣堅持和發展中國特色社會主義。

——堅持黨對一切工作的領導。

——堅持以人民為中心。

——堅持全面深化改革。

——堅持新發展理念。

——堅持人民當家作主。

——堅持全面依法治國。

——堅持社會主義核心價值體系。

——堅持在發展中保障和改善民生。

——堅持人與自然和諧共生。

——堅持總體國家安全觀。

——堅持黨對人民軍隊的絕對領導。

——堅持「一國兩制」和推進祖國統一。

——堅持推動構建人類命運共同體。

——堅持全面從嚴治黨。

以上十四條，構成新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。

十三個方面成就

同樣是在中共第十九屆中央委員會第六次全體會議審議通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，從13個方面深刻總結了中共十八大以來黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革。

在堅持黨的全面領導上，黨中央權威和集中統一領導得到有力保證，黨的領導制度體系不斷完善，黨的領導方式更加科學，全黨思想上更加統一、政治上更加團結、行動上更加一致，黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力顯著增強。

在全面從嚴治黨上，黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力顯著增強，管黨治黨寬鬆軟狀況得到根本扭轉，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，黨在革命性鍛造中更加堅強。

在經濟建設上，我國經濟發展平衡性、協調性、可持續性明顯增強，國家經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，我國經濟邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路。

在全面深化改革開放上，黨不斷推動全面深化改革向廣度和深度進軍，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水平不斷提高，黨和國家事業煥發出新的生機活力。

在政治建設上，積極發展全過程人民民主，我國社會主義民主政治制度化、規範化、程序化全面推進，中國特色社會主義政治制度優越性得到更好發揮，生動活潑、安定團結的政治局面得到鞏固和發展。

在全面依法治國上，中國特色社會主義法治體系不斷健全，法治中國建設邁出堅實步伐，黨運用法治方式領導和治理國家的能力顯著增強。

在文化建設上，我國意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，全黨全國各族人民文化自信明顯增強，全社會凝聚力和向心力極大提升，為新時代開創黨和國家事業新局面提供了堅強思想保證和強大精神力量。

在社會建設上，人民生活全方位改善，社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平大幅度提升，發展了人民安居樂業、社會安定有序的良好局面，續寫了社會長期穩定奇蹟。

在生態文明建設上，黨中央以前所未有的力度抓生態文明建設，美麗中國建設邁出重大步伐，我國生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化。

在國防和軍隊建設上，人民軍隊實現整體性革命性重塑、重整行裝再出發，國防實力和經濟實力同步提升，人民軍隊堅決履行新時代使命任務，以頑強鬥爭精神和實際行動捍衛了國家主權、安全、發展利益。

在維護國家安全上，國家安全得到全面加強，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，為黨和國家興旺發達、長治久安提供了有力保證。

在堅持「一國兩制」和推進祖國統一上，黨中央採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進「一國兩制」實踐行穩致遠打下了堅實基礎；堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

在外交工作上，中國特色大國外交全面推進，構建人類命運共同體成為引領時代潮流和人類前進方向的鮮明旗幟，我國外交在世界大變局中開創新局、在世界亂局中化危為機，我國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。