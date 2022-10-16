二十大報告｜習近平談國家經濟無新論述　但新出現矛盾亟待解決

中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。

中共總書記、中國國家主席習近平發表報告時提到，十八大召開至今已經10年，中國國內生產總值（GPD）從54萬億元增長到114萬億元，國家經濟實力實現歷史性躍升。



習近平指出，國內生產總值（GPD）從54萬億元增長到114萬億元，國家經濟總量佔世界經濟的比重達18.5%，提高7.2%，穩居世界第二位；人均國內生產總值也從39800元增加到81000元。

習近平稱，中國穀物總產量穩居世界首位，製造業規模、外匯儲備穩居世界第一。一些關鍵核心技術實現突破，戰略性新興產業發展壯大，載人航天、探月探火、深海深地探測、超級計算機、衛星導航、量子信息、核電技術、大飛機製造、生物醫藥等取得重大成果，進入創新型國家行列。

習近平又稱，中國要構建高水平社會主義市場經濟體制，堅持和完善社會主義基本經濟制度；建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。

同時，要全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國；促進區域協調發展，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟佈局和國土空間體系；推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快建設貿易強國，推動共建「一帶一路」高質量發展，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

習近平指，十年來，改革開放和社會主義現代化建設取得巨大成就，黨的建設新的偉大工程取得顯着成效，為繼續前進奠定了堅實基礎、創造了良好條件、提供了重要保障，同時一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問題亟待解決。