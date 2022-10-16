二十大報告 | 習近平提「兩個結合」　馬克思主義進一步中國化

10月16日，中共二十大在北京召開，總書記習近平向大會作報告。在談到馬克思主義中國化時代化時，習近平在報告中說：「中國共產黨人深刻認識到，只有把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持運用辯證唯物主義和歷史唯物主義，才能正確回答時代和實踐提出的重大問題，才能始終保持馬克思主義的蓬勃生機和旺盛活力。」

習近平此處說的「把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合」，是去年他在中共建黨百年紀念大會提出的「兩個結合」。

2014年3月29日，習近平訪問德國時，在柏林同德國漢學家、孔子學院師生代表座談，習近平講到，「不要把中國五千年的文明文化搞丟了」。（央視視頻截圖）

早前，筆者曾在關於二十大預判的文章《二十大會確立什麼「重大理論觀點和重大戰略思想」》中寫道，「兩個結合」的出現和中共在描述習近平新時代中國特色社會主義思想時特別突出中華傳統文化，說明在中共眼裏，今天的中國正在加速回歸中國歷史文化序列，馬克思主義已經日益與中國傳統文化相融合。就像中國古代佛教傳入後，與儒家、道家共同構成傳統文化，統稱為儒釋道，今天中國經過馬克思主義一百年的傳入和持續融合、本土化之後，馬克思主義已內化為中國文化的重要部分。

除此之外，《二十大會確立什麼「重大理論觀點和重大戰略思想」》一文中提及的「歷史自信」、「中國式現代化」、「自我革命」、「新型舉國體制」，習近平同樣在二十大報告中有所提及。