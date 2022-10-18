搶買「光腿神器」？歐洲能源危機下過冬　中國保暖「八件套」爆紅

連接俄羅斯至德國的北溪天然氣管道泄漏，歐洲在能源危機下如何迎接寒冬引發關注。9月浙江義烏經營熱水袋生意的老闆透露，今年往歐洲的訂單翻倍，已賣出80萬，工廠需24小時運轉。



而根據新黃河等內媒近日報道，中國人俗稱的「過冬八件套」在歐洲走紅。包括秋衣秋褲、光腿神器、法蘭絨睡衣、熱水袋、暖手寶、取暖器、電熱毯和高領毛衣出口都呈現增長。其中「光腿神器」更受荷蘭、德國和法國的女性喜愛，稱呼能保暖又不顯臃腫的光腿神器為「神奇絲襪」。



據浙江義烏商家透露，歐洲人重環保，喜歡歐洲人喜歡大件的、用進口天然橡膠製成的熱水袋。（時代週報）

此前據「央視財經」報道，為能安然過冬，越來越多的歐洲人向中國製造尋求「解決方案」，包括電熱毯、電暖器等產自中國的取暖設備在歐洲爆火，出口亦呈現爆發式增長。

據中國海關數據顯示，1到8月，義烏市出口保暖用品，包括空調、熱泵、熱水器、電熱毯等共計1.9億元（人民幣，下同），按年增長41.6%；1到8月，浙江省出口電熱毯646.8萬條，按年增長32.1%；其中，對歐盟出口64.8萬條，增長114.6%。

此外，中國人過冬必穿的秋衣秋褲也擄獲歐洲消費者的心。據跨境平台速賣通提供的數據顯示，10月以來，保暖內衣的銷售額較上月同期增長246%。秋衣秋褲在法國、德國、義大利、荷蘭、波蘭等多個國家均有3倍以上增長，分別為372%、362%、365%、316%和311%。

曾被批評是「土味審美」的光腿神器亦在歐洲走紅，10月至今的銷售額取得了131%月增長，而中國的法蘭絨睡衣在歐洲的銷量也有所增長。速賣通數據顯示，在全歐洲，法蘭絨睡衣10月至今的銷售額有95%的月增長。

此前報道提到，在浙江義烏國際商貿城的小家電專區，暖手袋、電熱毯、電暖器等各種取暖設備都受到了歐洲客戶的歡迎，經營戶袁女士介紹，以前暖手袋主要用於內銷，小部分出口到俄羅斯，沒想到今年大批歐洲客人前來詢價，「現在店裡上新速度還趕不上歐洲客人問貨的節奏」。

歐洲備戰凜冬 浙江義烏老闆娘：賣出80萬熱水袋，工廠24小時不停

速賣通平台數據顯示，未進入10月之前，取暖小家電銷量在歐洲就已翻了3倍，風能、太陽能、儲能電池等能源產品也有一定的增長。數據顯示，10月至今，國產熱水袋銷售額在全歐洲取得了300%增長。暖手寶更是增長了447%。

另一名電熱毯經營戶朱女士亦對此感到十分意外，她表示自己從業26年間幾乎沒有歐洲客戶的訂單，今年從5月開始，陸續接到不少歐洲客戶的訂單。朱女士介紹稱，智能型產品功能更多，「在歐洲更好賣」，同時為了迎合歐洲客戶的需求，他們需要將溫控開關上的英文翻譯成意大利語、西班牙語、法語、德語等多國語言。

浙江義烏取暖設備火到歐洲 寒冬下向中國製造尋解決方案？

還有相關企業表示，隨著歐洲一些國家的天氣逐漸轉冷，為滿足當地客戶追加的訂單，他們不得不提前預訂船隻艙位和集裝箱。

而隨著歐洲氣溫下降，經營戶們也預估，接下來保暖用品還將迎來爆發式增長，他們也在積極對歐標或者歐盟需要的CE認證等做進一步了解。