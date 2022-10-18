一年包裝上的膠帶量可繞地球1200圈！中國速遞行業將推「禁塑令」

中國速遞行業也要加入「禁塑令」。10月14日，國家郵政局舉行2022年第四季度例行新聞發布會，會上明確，2025 年底速遞包裝禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。



國家郵政局表示，2019年中國速遞量超600億件。而據測算，中國平均每件速遞的膠帶使用量是0.8米，2019 年中國速遞使用的膠帶長達480億公尺，可以繞地球赤道將近1200圈。

國家郵政局指出，膠帶只是速遞行業龐大塑料用量中的一小部分，由此可見，整個速遞行業綠色發展的潛力之大。速遞行業需要一個「變瘦」、「變綠」，「變得更節能環保」的過程。

每年雙11購物節有大量的塑膠袋、包裹上也有大量的膠帶。（視覺中國）

內地2021年1月1日起實施「限塑令」，在直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所，禁止使用不可降解的膠袋。其中北京規範更嚴格，全面要求餐飲、外賣、批發零售、速遞等重點行業積極採取禁限塑措施，要求源頭減量和推廣替代產品。

2022年底，北京要求全市速遞網點禁止使用不可分解塑膠包裝袋、一次性塑膠編織袋等，電子運單、瘦身膠帶。北京也將推進電商產品與速遞包裝一體化，鼓勵引導商品生產企業、電商企業、速遞企業上下游協同設計生產商品包裝，減少電商商品在寄遞環節的二次包裝，推動包裝「源頭減量」。

內地2021年實施「限塑令」 可降解產品及製造機器供不應求

《錢江晚報》評論，這幾年在全社會力推禁塑的情況下，綠色發展理念深入人心，保護環境成為越來越多人的自覺行為。曾經是白色污染重災區的超市商場如今成為推廣可降解塑料的典範，速遞行業、外賣行業當然也不能在這種大潮流面前落伍。

此前據內媒不完全統計，京客隆、超市發、物美、永輝、沃爾瑪、家樂福等大型超市線下門店，2021年塑膠購物袋銷售量較2022年減少約2,300萬個，同比下降約37%。

評論稱，可降解塑料成功在商場超市落地的經驗表明，只要用心做，花點力氣抓落實，社會是能順利切換跑道，很快適應新的要求的。綠色的速遞行業值得期待。