將禁一次用塑膠飲料杯　台北市：目的是減塑非開罰　業界憂成本升

台北市飲料店將於12月1日起禁用一次用塑膠飲料杯，環保局今（9）日表示，規範以茶、咖啡、冷熱飲為主體的飲料店，違規雖可罰錢，但目的是減塑；也已有業者建立自家循環杯系統。



台灣媒體《中央社》報道，全台地方政府在2024年12月31日前須提報限用一次用塑膠飲料杯的期程，環保署近日已經核定北市府提報計畫，台北市飲料店將於12月1日起正式實施，也是全台最早實施的縣市。

台北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，環保署定義的飲料店，是以茶、咖啡、冷熱飲為主體的店家，即便有賣輕食或小點也一樣，如85度C、星巴克、路易莎等。

而冰店、豆花店、甜品店或是一般餐廳等，就不納入此範圍；若遇到很難認定的案例，就會請示環保署。她稱，若店家違規，可依廢棄物清理法開罰新台幣1200元至6000元，可累罰。

林鈺惠強調，政策目的是為了減塑、不是罰錢，環保局正在大力宣導，屆時也會輔導做得不到位的店家，至於改善期會給多久「還沒想到那邊去」。

台北市飲料店將於12月1日起正式實施，也是全台最早實施的縣市。（Getty Images）

雖然環保局5月邀集飲料店業者會商，與會者也多數皆願意配合政策執行，但也有業者表示，如果都換成紙杯，首先在拍宣傳照上限制變得很多，「拍不出飲料內部的樣子，也很難呈現澄澈透明感」。從塑膠換成紙杯，成本至少貴3倍，且紙杯的淋膜依舊是塑膠；若換成沒有塑膠的發酵杯，成本更飆升10倍。

台灣手搖飲店興盛，根據統計，2020年全台一次用塑膠飲料杯使用量就高達22億個，根據台灣淨灘調查結果也顯示，廢棄飲料杯也是十大常見海灘廢棄物之一。