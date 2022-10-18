二十大｜河北：以中國式現代化建設雄安新區　累計完成投資4600億

18日（周二）下午，二十大新聞中心舉行首場集體採訪。北京、天津、河北等七個省區市代表團的新聞發言人介紹了學習討論二十大報告的相關情況。

其中河北代表團新聞發言人，河北省委副書記、秘書長廉毅敏表示，雄安新區迄今累計完成投資4600億元（人民幣，下同），未來將穩扎穩打，以「中國式現代化」加以建設。



據央視及台媒中央社等報道，北京、天津、河北代表團的新聞發言人從產業承接、基礎設施建設等方面，介紹了推進京津冀協同發展的相關情況。

河北代表團新聞發言人，河北省委副書記、秘書長廉毅敏。（新華社）

廉毅敏表示，雄安新區堅持規劃引領，確保把每一寸土地都規劃得清清楚楚，迄今累計完成投資4600億元，雄安高鐵站、京雄高速已建成通車。

廉毅敏稱，雄安新區牢牢把握承接北京非首都功能的初心，目前相關高校、醫院、央企總部等非首都功能疏解項目都在推進。北京援建的三所學校、一家醫院也已基本建成。

廉毅敏又稱，雄安新區的建設將按照黨中央的決策部署規劃引領「穩扎穩打」。而二十大報告對「高標準高質量建設雄安新區」提供一致的要求，接下來河北會抓住這個歷史機遇，以「中國式現代化」推進雄安新區的建設。

此外，吉林、遼寧代表團新聞發言人介紹如何通過創新驅動、改善營商環境，推動東北振興發展的相關情況。山西、內蒙古代表團新聞發言人分別介紹了產業轉型推動高質量發展和推進新能源建設的有關情況。