二十大｜習近平：中國式現代化既是最難也是最偉大

中共總書記習近平17日（周一）在參加二十大廣西代表團討論時表示，要牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務。

官媒《人民日報》18日披露更多習近平在會上的發言內容。習近平表示，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，又稱「我們的現代化既是最難的，也是最偉大的」。



習近平稱，「工人階級的階級基礎擴大了。現在，知識分子也是工人階級的一部分，是靠勞動致富的。百年前的工人，是受剝削最嚴重的，也是在中國革命中最英勇的」。習近平稱，「堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上」。

報道指，這時習近平進一步闡釋說，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，我們不同於幾十萬人、幾百萬人、幾千萬人的現代化，而是十四億多人口的現代化。「我們的現代化既是最難的，也是最偉大的。從這個角度看，緊緊依靠工人階級是必不可少的，工人階級代表先進生產力」。

據報道，習近平在討論時還回憶道：「記得當年我到農村去，當地『秀才』跑我那兒來宣講，說『咱們今後現代了，那都不一樣了，樓上樓下電燈電話，包子餃子肉絲肉片』。」

在談到中國共產黨的中心任務時，習近平表示，「前一段時間我們聚焦小康，解決了絕對貧困。現在聚焦在『兩步走』上，以中國式現代化全面推進民族復興」。

據早前報道，習近平在二十大開幕式上提到「中國式現代化」，並進行闡釋。習近平稱，中國式現代化是中國共產黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。