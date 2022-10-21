二十大｜主席團舉行第三次會議　通過中央委員等候選人名單草案

據新華社消息，中國共產黨第二十次全國代表大會主席團周五（21日）上午在人民大會堂舉行第三次會議，由總書記、國家主席習近平主持。會議通過了經各代表團差額預選產生的二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單（草案），決定將名單提交各代表團醞釀。



報道指，自周三（19日）起，各代表團對十九屆中央政治局提出並經大會主席團通過的二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人預備人選名單進行了認真醞釀。代表們認為，這個名單是經過嚴密的組織程序、充分發揚黨內民主產生的，集中了各地區、各部門、各條戰線、各個行業黨的執政骨乾和優秀代表，整體素質優良、結構比較合理、分佈比較均衡，群眾基礎比較好，是一個考慮比較周全的方案。

周四（20日）和周五上午，大會舉行各代表團全體會議，先後對中央委員、中央紀委委員和候補中央委員進行了預選。按照大會選舉辦法的規定，預選採用差額選舉辦法，差額比例均多於8%。整個預選工作在大會主席團的領導下，在監票人的監督下，嚴格按照大會選舉辦法進行，預選結果合法、有效。

根據大會選舉辦法規定和日程安排，周五下午，大會舉行各代表團分組會議，醞釀主席團第三次會議通過的中央委員、候補中央委員、中央紀委委員候選人名單。周六（22日）上午，大會將舉行正式選舉。