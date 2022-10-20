二十大｜新疆副書記：5年多沒有暴力恐怖案件　社會實現由亂到治

20日（周四），二十大新聞中心舉行集體採訪。青海、寧夏、新疆、中央和國家機關、中央金融系統、中央企業系統（在京）代表團新聞發言人出席。

新疆維吾爾自治區黨委副書記、宣傳部部長張春林表示，新疆各族群眾的安全感不斷增強，新疆已經5年多沒有發生暴力恐怖案件，社會實現了由亂到治的歷史性轉變。



張春林表示，新疆各族群眾的安全感不斷增強，新疆已經5年多沒有發生暴力恐怖案件，社會實現了由亂到治的歷史性轉變。（新華社）

張春林又表示，根據調查，新疆公眾的安全感指數由2012年的87.58%上升到2021年的99.14%。目前，新疆所有行政村通了自來水，結束了南疆地區千年喝苦鹹水的歷史；所有行政村通了瀝青路、水泥路、動力電。2012年以來，新疆城鎮和農村居民可支配收入增速分別是7.9%和9.5%。目前的新疆，社會穩定，民族團結，人民安居樂業。

中國人民銀行副行長潘功勝則表示，過去十年，中國金融業國際競爭力和影響力大幅提升。目前，中國銀行業資產總規模位居全球第一，股票、債券、保險規模位居全球第二，外匯儲備連續17年位居全球第一。人民幣國際地位大幅提升，全世界80多個國家和經濟體將人民幣納入儲備貨幣。

二十大中央企業系統（在京）代表團新聞發言人、國家電力投資集團董事長、黨組書記錢智民表示，目前中央企業的總資產是2003年國資委成立時的9倍。按照中央要求，中央企業布局不斷優化，在很多領域「瘦身健體」。央企戶數從196家減少到98家，減少了一半。平均每一戶的總資產，是原來的18倍。