羅湖推45項措施加強深港聯通 提供住房補貼吸引香港人才就業
撰文：林芷瑩
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10月20日，羅湖區發布《加快羅湖深港深度融合發展區建設實施方案（2022-2023年）》。
方案指出，羅湖深港深度融合發展區建設將以9.5平方公里的口岸片區為核心，充分發揮三大口岸聯通深港的重要作用。同時，羅湖將提供住房補貼，吸引更多香港人才到羅湖就業。
據介紹，方案中45項具體舉措聚焦基礎設施聯通、人才交流暢通、要素跨境融通、產業發展共融、公共服務交融以及文化交流心融等六大方面。
其中，羅湖口岸升級改造是方案的首個項目，將在環境、設施、通關模式等方面全面升級。同時，羅湖將積極推動文錦渡口岸生鮮貨運功能轉移，加快片區升級改造，打造專業服務業跨境經營區。
方案提出，羅湖區將建設深港青年創客中心，持續提升德勤大灣區雙創中心、香港工商專業和青年團體羅湖服務中心等平台運營水平，全面促進深港人才、技術、資金等要素流動，推動建立高水平人才高地。
羅湖又新增港澳人才公共住房保障計劃，通過住房配租或租房補貼的方式，為到羅湖發展的港籍人才提供公共住房保障。
為進一步吸引港籍人才在羅湖就業，羅湖未來將持續推出港籍人才發展專項政策。依託高端樓宇資源，探索建立高度便利化的香港專業人才執業制度；為深港職工提供就業服務，推進「港籍人才服務專窗」建設，提供更便捷的人才諮詢服務。
到2023年，羅湖區將通過一攬子人才計劃的實施，初步構建「人才政策+服務專窗+互動交流」的常態化人才服務體系，讓更多國際人才齊聚羅湖。
除了人才方面，方案中還重點圍繞教育、醫療、政務服務、老者關懷等方面，提出多項促進深港融合發展的舉措，包括鼓勵民辦學校開辦港籍班；設立深港政務「一站式」服務點，為港澳居民提供稅收、登記等政務服務。