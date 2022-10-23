羅湖推45項措施加強深港聯通　提供住房補貼吸引香港人才就業

10月20日，羅湖區發布《加快羅湖深港深度融合發展區建設實施方案（2022-2023年）》。

方案指出，羅湖深港深度融合發展區建設將以9.5平方公里的口岸片區為核心，充分發揮三大口岸聯通深港的重要作用。同時，羅湖將提供住房補貼，吸引更多香港人才到羅湖就業。



據介紹，方案中45項具體舉措聚焦基礎設施聯通、人才交流暢通、要素跨境融通、產業發展共融、公共服務交融以及文化交流心融等六大方面。

其中，羅湖口岸升級改造是方案的首個項目，將在環境、設施、通關模式等方面全面升級。同時，羅湖將積極推動文錦渡口岸生鮮貨運功能轉移，加快片區升級改造，打造專業服務業跨境經營區。

羅湖將以9.5平方公里的口岸片區為核心，充分發揮三大口岸聯通深港的重要作用。圖為從深圳蓮塘口岸入境的跨境貨車在口岸進行閉環管理。（新華社）

方案提出，羅湖區將建設深港青年創客中心，持續提升德勤大灣區雙創中心、香港工商專業和青年團體羅湖服務中心等平台運營水平，全面促進深港人才、技術、資金等要素流動，推動建立高水平人才高地。

羅湖又新增港澳人才公共住房保障計劃，通過住房配租或租房補貼的方式，為到羅湖發展的港籍人才提供公共住房保障。

香港扶幼會則仁中心學校的師生和姊妹學校深圳市坪山區光祖中學的師生共同透過網絡上課。（新華社）

為進一步吸引港籍人才在羅湖就業，羅湖未來將持續推出港籍人才發展專項政策。依託高端樓宇資源，探索建立高度便利化的香港專業人才執業制度；為深港職工提供就業服務，推進「港籍人才服務專窗」建設，提供更便捷的人才諮詢服務。

到2023年，羅湖區將通過一攬子人才計劃的實施，初步構建「人才政策+服務專窗+互動交流」的常態化人才服務體系，讓更多國際人才齊聚羅湖。

除了人才方面，方案中還重點圍繞教育、醫療、政務服務、老者關懷等方面，提出多項促進深港融合發展的舉措，包括鼓勵民辦學校開辦港籍班；設立深港政務「一站式」服務點，為港澳居民提供稅收、登記等政務服務。