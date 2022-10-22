施政報告｜京港聯菁英匯執行主席：構建「青年發展藍圖」迫在眉睫

周三（19日），香港行政長官李家超發表其任內第一份《施政報告》，當中一章「青年興，則香港興」裡發表了超過20項包括青年教育、就業、創業等的相關政策，對於青年未來的發展都至關重要。就是次《施政報告》，京港聯菁英匯執行主席吳紫羽周六（22日）向《香港01》表示，它將是未來很長一段時間香港發展的指向標、啟明燈，認為構建符合港情的「青年發展藍圖」是迫在眉睫。



李家超表示，本屆特區政府會積極創造機遇，為香港注入源源不絕的動能，構建更和諧穩定的香港。負責在北京的香港青年發展事務的吳紫羽認為，李任內首份《施政報告》內容豐富、意義重大，其封面的綠色，是希望的色彩、是蓬勃生機的表現，更是代表香港和諧穩定發展。《施政報告》強調青年是香港的未來，青年興則香港興，所以培育發展本地青年、構建符合港情的「青年發展藍圖」迫在眉睫、十分重要。

李家超周三到立法會公布上任後首份施政報告。（夏家朗攝）

在吳紫羽看來，未來一段時間，香港將繼續秉承著愛港人治港的原則，積極主動吸納更多青年人才參與公共事務管理，增強青年與政府互動互信，引導青年積極參與社會治理，將社會治理注入新鮮血液，將青年發展融入政府日常事務研究議程，充分發揮青年委員會的人才孵化器作用，建立健全青年職業發展規劃，引導青年向正確、積極的職業方向發展，進一步拓展青年發展空間，為青年發展提質增速、保駕護航。

未來一段時間，香港將持續實行大灣區青年就業計劃，繼續鼓勵和支持香港青年到粵港澳大灣區內地城市工作及發展事業，讓他們了解香港和大灣區內地城市的最新發展並把握大灣區的事業發展機遇，為香港青年提供事業發展機會，增強香港青年國家大局觀，充分把握在大灣區學習、就業、生活方面的種種機遇，開拓更廣闊的空間、實現自己的夢想。

未來一段時間，香港還將在教育事業上實現三個增能，啟發學生潛能，提升教學效能，貢獻發展動能。以「職學聯通、多元發展」的策略實現多元技能人才和職業專技人才的培育，同時廣泛開展國民教育，強化愛國主義教育，讓新一代香港青年更加愛國愛港。

最後她強調，這份《施政報告》是香港發展的玄圃積玉，是香港青年發展的行動嚮導，是香港之治走向繁榮昌盛的得意之作，更是中國之治取得飛躍進展的具體體現。

吳紫羽負責在北京的香港青年發展事務，她認為這份《施政報告》是香港發展的玄圃積玉。圖為今年2月，吳親歷北京冬奧。（資料圖片）

今次《施政報告》全文150段，共3.2萬字，當中包括吸納人才政策、房屋供應、發展創科等政策，並提出了青年相關的教育、就業、置業等等的政策。

這些政策包括未來5年內，教資會資助大學的學生當中有35%修讀STEAM學科，以及60%修讀與國家「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科；由本學年起增加「內地大學升學資助計劃」資助額，例如新增旅費津貼等；推出「青年參與倡議計劃」，措施將擴大「青年委員自薦計劃」，目標在本屆政府任期內增加參與計劃的諮詢委員會數目，由現時60多個增至不少於180個，發揮作為人才「孵化器」的作用；選定兩個與地區事務相關的委員會並開放部分名額，讓青年人自薦為委員，以鼓勵他們就地區工程、青年發展和公民教育等議題發表意見。

還有恆常化「大灣區青年就業計劃」，推動參與企業聘請和派駐香港的大學畢業生到大灣區工作。「青年發展基金」則繼續推行，為香港青年提供大灣區創業支援及孵化服務，協助他們解決創業初期的資本需要等等。

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