候任總理李強主持上海市委會議：加快建設社會主義現代化國際都市

中國共產黨二十屆一中全會選出新一屆中央政治局常委，上海市委書記李強在列，預料在明年3月正式接任總理職務。

上海市委周一（24日）舉行全市黨員負責幹部會議，李強主持會議並強調，全市上下要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，進一步增強忠誠擁護「兩個確立」的思想自覺、政治自覺和行動自覺，迅速興起學習宣傳貫徹黨的二十大精神熱潮，全力推動黨的二十大精神在上海落地落實，加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，奮力開創各項事業發展新局面。



李強指，新時代黨和國家事業之所以能夠取得歷史性成就、發生歷史性變革，之所以能夠克服重重困難、戰勝各種風險挑戰和驚濤駭浪，最根本的就是有習近平總書記駕馭全局、掌舵領航。

李強稱，新時代新征程上，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，更加堅定地在思想上同心同德、在政治上旗幟鮮明、在行動上緊緊跟隨。

李強又指，要全面準確把握黨的二十大精神，對習近平提出的「五個牢牢把握」要深入領會、加深理解。牢牢把握過去五年工作和新時代十年偉大變革的重大意義，進一步堅定歷史自信，增強歷史主動，汲取奮進力量。牢牢把握習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，更好運用貫穿其中的立場觀點方法指導實踐、推動工作。牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務，奮力在社會主義現代化建設全局中走在前列。牢牢把握以偉大自我革命引領偉大社會革命的重要要求，努力創造無愧於黨的誕生地的黨建成果。牢牢把握團結奮鬥的時代要求，進一步凝聚形成奮進新征程、建功新時代的強大合力。