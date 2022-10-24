官媒：加強黨對經濟工作全面領導　從講政治的高度做好經濟工作

內地官媒《經濟日報》今日（24日）發表題為「加強黨對經濟工作的全面領導」的評論文章，表示未來五年是中國全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。在新征程上，要切實把加強黨對經濟工作的全面領導落到實處。

文章又稱，要善於用政治眼光觀察和分析經濟社會問題，善於從講政治的高度做好經濟工作。



該篇文章的作者為江蘇省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心省委黨校研究基地研究員桑學成及劉偉。

文章稱，加強黨對經濟工作的全面領導是習近平經濟思想的重要內容，也是習近平經濟思想為豐富發展馬克思主義政治經濟學作出的重要原創性貢獻之一。

文章稱，加強黨對經濟工作的全面領導是發揮中國特色社會主義制度優勢的必然要求。中國特色社會主義最本質的特徵是中國共產黨領導，中國特色社會主義制度的最大優勢是中國共產黨領導。加強黨對經濟工作的全面領導，是「最本質的特徵」和「最大優勢」的重要體現。

文章稱，加強黨對經濟工作的全面領導，必須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，善於用政治眼光觀察和分析經濟社會問題，善於從講政治的高度做好經濟工作，深刻把握加強黨對經濟工作全面領導的科學內涵和實踐要求。

捍衛「兩個確立」

文章稱，加強黨對經濟工作的全面領導，要堅決維護黨中央權威和集中統一領導，捍衛「兩個確立」，做到「兩個維護」。只有堅持加強黨對經濟工作的集中統一領導，才能確保黨對經濟工作的領導落到實處，保證中國經濟沿著正確的方向發展。

文章還稱，必須更加自覺擁護和堅持「兩個確立」，更加自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，結合實際創造性落實好黨中央對經濟工作的重大決策部署，確保黨中央對經濟工作的各項要求落地見效。