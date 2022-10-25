江西省紀委「內鬼」主動投案　成二十大後首位落馬廳官

10月24日，江西省紀委監委發布消息，江西省人大常委會辦公廳一級巡視員董立新涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，現年55歲的董立新是江西玉山人，長期在江西省工作，曾擔任江西省人大常委會辦公廳研究室科員、江西省人大常委會辦公廳宣傳處處長，江西省人大常委會選舉任免聯絡工作委員會副主任等職務。

與董立新同在江西景德鎮共事過的景德鎮市委副書記、市長顏贛輝已於2020年6月被查，獲罪11年。顏贛輝被查後不久，2020年8月董立新調職江西省會南昌，長期在紀委系統工作。

據內媒報道，董立新在江西擔任紀委書記期間，曾多次公開撰文談反腐。接受媒體訪談時曾說，紀檢監察做的就是得罪人的工作，強調要「打破關係網，堅持依規依紀依法，嚴肅監督執紀問責和監督調查處置。」然而，董立新卻在昨日（24日）主動投案，接受調查。

董立新是中共二十大之後，首位被通報落馬的廳級官員。昨日，中央紀檢委宣傳部長王建新在中共中央舉行的解讀二十大報告新聞發布會上強調，腐敗是黨內最大毒瘤，「反腐鬥爭一刻也不能停」，黨內要持續整改，完善體制，強化權利制約。