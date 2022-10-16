二十大報告 | 「自我革命」被放大　絕不僅僅是談反腐敗

在習近平所做的中共二十大報告中，言及「自我革命」一共出現了五次。相較於中共十九大全文，「自我革命」出現了兩次。《香港01》分析在新的時代背景下，「自我革命」談的不僅僅是反腐。



二十大報告中提了五次自我革命。分別是第一次「經過不懈努力，黨找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。」

第二次「全黨必須牢記，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，決不能有鬆勁歇腳、疲勞厭戰的情緒，必須持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命。」

「完善黨的自我革命制度規範體系，堅持制度治黨、依規治黨，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，發揮政治巡視利劍作用，落實全面從嚴治黨政治責任，用好問責利器。」

「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，以零容忍態度反腐懲惡，決不姑息。」

中共第二十次全國代表大會今日（16日）在北京開幕。（新華社）

相較於中共十九大全文，「自我革命」出現了兩次。

一次是在「堅持全面從嚴治黨」，提到：勇於自我革命，從嚴管治黨，是我們黨最鮮明的品格。另一次則是在新時代黨的建設總要求中，也僅是提出要「勇於自我革命、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨」。

「自我革命」被一再放大

此番如此重視「自我革命」，加大關於「自我革命」的論述，毫不奇怪。在頭一日的中共二十大新聞發布會上，發言人就言明：「自我革命精神是黨永葆青春活力的重要支撐」。

習近平在中共二十大召開前的七中全會會上說，「先進的馬克思主義政黨不是天生的，而是在不斷自我革命中淬鍊而成的。勇於自我革命是黨百年奮鬥培育的鮮明品格，是中國共產黨區別於其他政黨的顯著標志，是黨永葆青春活力的強大支撐。』

他續指，歷史告訴我們，黨歷經百年滄桑更加充滿活力，其奧秘就在於始終堅持真理、修正錯誤。黨的偉大不在於不犯錯誤，而在於從不諱疾忌醫，積極開展批評和自我批評，敢於直面問題，勇於自我革命。正因如此，黨才能在危難之際重新奮起、失誤之後撥亂反正，成為永遠打不倒、壓不垮的馬克思主義政黨。

2022年1月19日，中共中央政治局常委、國務院總理、黨組書記李克強主持召開國務院黨組會議，學習貫徹習近平總書記在十九屆中央紀委六次全會上的重要講話精神，部署進一步把政府系統全面從嚴治黨向縱深推進。韓正出席。

7月時，習近平在省部級主要領導幹部專題研討班上的講話中也指出：「全黨必須深刻認識到，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脱離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。」

更早之前，中共十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》將「堅持自我革命」作為黨百年奮鬥的十條歷史經驗之一——「勇於自我革命，是我們黨最鮮明的品格，也是我們黨最大的優勢。」

習近平在十九屆中央紀委六次全會上強調，「全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命的偉大實踐，開闢了百年大黨自我革命的新境界。」自我革命是黨百年奮鬥的一條寶貴歷史經驗，是我們黨跳出歷史周期率的第二個答案。

自我革命知易行難

中共十八大，習近平主政後，中國的反腐引起了全世界的高度關注。決心之大、力度之大，都是少有的。為什麼必須這麼做？從大的方面來說，當然是腐敗蔓延帶來的人心流失的風險和執政的風險。

正如習近平剛剛當選為總書記不久說的那段話：「近年來，一些國家因長期積累的矛盾導致民怨載道、社會動盪、政權垮台，其中貪污腐敗就是一個很重要的原因。大量事實告訴我們，腐敗問題越演越烈，最終必然會亡黨亡國！我們要警醒啊！」

習近平主政後即刻來一場聲勢浩大的反腐運動，王岐山被指是中共反腐運動的重要推動者。（中央社）

民眾的心理也很容易理解，「人民群眾最痛恨各種消極腐敗現象，最痛恨各種特權現象，這些現象對黨同人民群眾的血肉聯繫最具殺傷力。一個政黨，一個政權，其前途和命運最終取決於人心向背。」

有了這樣的危機意識，如此雷厲風行之勢也就毫不奇怪。一些所謂的反腐潛規則在打破，但按照二十大報告所說：「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，以零容忍態度反腐懲惡，決不姑息」。

報告還提出，鍥而不捨落實中央八項規定精神，持續深化糾治「四風」，重點糾治形式主義、官僚主義，堅決破除特權思想和特權行為。

這個部分在七中全會上就有特別凸顯——《十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告》、《關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告》就是專門針對這個部分。這兩個報告，實際上也是中共的「自我革命」的執行情況報告。

二十大報告，「自我革命」被提及五次。(新華社)

「八項規定」談了很多年，此番特別的是，中共中央把解決形式主義突出問題和為基層減負結合起來，作為黨的作風建設重要內容統籌謀劃、一體推進。中央層面整治形式主義，糾治官僚主義突出問題，是要為基層卸下不必要的負擔。只有黨內存在的形式主義、官僚主義問題得到一定程度的遏制和治理，基層黨員幹部才有更多時間和精力抓落實。整治形式主義、官僚主義，說易行難，如何全面從嚴治黨向縱深發展入手，真正「自我革命」，是一個實際的挑戰。

在新的時代背景下，「反腐敗是最徹底的自我革命」，但僅僅是反腐敗還是不夠的。中國共產黨必須要要努力通過一整套更加定型、更加穩定、可預期性更強的辦法，來統籌不同的社會力量、平衡多樣的社會利益、調節社會和階層關係、規範權力運行和社會行為。這也是中國共產黨「自我革命」的內涵之一。