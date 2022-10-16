二十大報告 | 「自我革命」被放大 絕不僅僅是談反腐敗
在習近平所做的中共二十大報告中，言及「自我革命」一共出現了五次。相較於中共十九大全文，「自我革命」出現了兩次。《香港01》分析在新的時代背景下，「自我革命」談的不僅僅是反腐。
二十大報告中提了五次自我革命。分別是第一次「經過不懈努力，黨找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史周期率的第二個答案，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。」
第二次「全黨必須牢記，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，決不能有鬆勁歇腳、疲勞厭戰的情緒，必須持之以恆推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命。」
「完善黨的自我革命制度規範體系，堅持制度治黨、依規治黨，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，發揮政治巡視利劍作用，落實全面從嚴治黨政治責任，用好問責利器。」
「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，以零容忍態度反腐懲惡，決不姑息。」
相較於中共十九大全文，「自我革命」出現了兩次。
一次是在「堅持全面從嚴治黨」，提到：勇於自我革命，從嚴管治黨，是我們黨最鮮明的品格。另一次則是在新時代黨的建設總要求中，也僅是提出要「勇於自我革命、經得起各種風浪考驗、朝氣蓬勃的馬克思主義執政黨」。
「自我革命」被一再放大
此番如此重視「自我革命」，加大關於「自我革命」的論述，毫不奇怪。在頭一日的中共二十大新聞發布會上，發言人就言明：「自我革命精神是黨永葆青春活力的重要支撐」。
習近平在中共二十大召開前的七中全會會上說，「先進的馬克思主義政黨不是天生的，而是在不斷自我革命中淬鍊而成的。勇於自我革命是黨百年奮鬥培育的鮮明品格，是中國共產黨區別於其他政黨的顯著標志，是黨永葆青春活力的強大支撐。』
他續指，歷史告訴我們，黨歷經百年滄桑更加充滿活力，其奧秘就在於始終堅持真理、修正錯誤。黨的偉大不在於不犯錯誤，而在於從不諱疾忌醫，積極開展批評和自我批評，敢於直面問題，勇於自我革命。正因如此，黨才能在危難之際重新奮起、失誤之後撥亂反正，成為永遠打不倒、壓不垮的馬克思主義政黨。
7月時，習近平在省部級主要領導幹部專題研討班上的講話中也指出：「全黨必須深刻認識到，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脱離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。」
更早之前，中共十九屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》將「堅持自我革命」作為黨百年奮鬥的十條歷史經驗之一——「勇於自我革命，是我們黨最鮮明的品格，也是我們黨最大的優勢。」
習近平在十九屆中央紀委六次全會上強調，「全面從嚴治黨是新時代黨的自我革命的偉大實踐，開闢了百年大黨自我革命的新境界。」自我革命是黨百年奮鬥的一條寶貴歷史經驗，是我們黨跳出歷史周期率的第二個答案。
自我革命知易行難
中共十八大，習近平主政後，中國的反腐引起了全世界的高度關注。決心之大、力度之大，都是少有的。為什麼必須這麼做？從大的方面來說，當然是腐敗蔓延帶來的人心流失的風險和執政的風險。
正如習近平剛剛當選為總書記不久說的那段話：「近年來，一些國家因長期積累的矛盾導致民怨載道、社會動盪、政權垮台，其中貪污腐敗就是一個很重要的原因。大量事實告訴我們，腐敗問題越演越烈，最終必然會亡黨亡國！我們要警醒啊！」
民眾的心理也很容易理解，「人民群眾最痛恨各種消極腐敗現象，最痛恨各種特權現象，這些現象對黨同人民群眾的血肉聯繫最具殺傷力。一個政黨，一個政權，其前途和命運最終取決於人心向背。」
有了這樣的危機意識，如此雷厲風行之勢也就毫不奇怪。一些所謂的反腐潛規則在打破，但按照二十大報告所說：「堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，以零容忍態度反腐懲惡，決不姑息」。
報告還提出，鍥而不捨落實中央八項規定精神，持續深化糾治「四風」，重點糾治形式主義、官僚主義，堅決破除特權思想和特權行為。
這個部分在七中全會上就有特別凸顯——《十九屆中央政治局貫徹執行中央八項規定情況報告》、《關於黨的十九大以來整治形式主義為基層減負工作情況的報告》就是專門針對這個部分。這兩個報告，實際上也是中共的「自我革命」的執行情況報告。
「八項規定」談了很多年，此番特別的是，中共中央把解決形式主義突出問題和為基層減負結合起來，作為黨的作風建設重要內容統籌謀劃、一體推進。中央層面整治形式主義，糾治官僚主義突出問題，是要為基層卸下不必要的負擔。只有黨內存在的形式主義、官僚主義問題得到一定程度的遏制和治理，基層黨員幹部才有更多時間和精力抓落實。整治形式主義、官僚主義，說易行難，如何全面從嚴治黨向縱深發展入手，真正「自我革命」，是一個實際的挑戰。
在新的時代背景下，「反腐敗是最徹底的自我革命」，但僅僅是反腐敗還是不夠的。中國共產黨必須要要努力通過一整套更加定型、更加穩定、可預期性更強的辦法，來統籌不同的社會力量、平衡多樣的社會利益、調節社會和階層關係、規範權力運行和社會行為。這也是中國共產黨「自我革命」的內涵之一。