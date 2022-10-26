安徽河南多地傳出巨響　市民受嚇掩耳、誤以為地震慌忙逃生

10月24日、25日上午，安徽阜陽多地傳出兩次巨響，有居民以為發生地震。

阜陽市地震局回應稱，24日當晚並無地震發生，相關部門正在調查原因。

10月25日，河南多地亦傳出巨響，官方闢謠稱未發生安全事故。



《極目新聞》報道，安徽阜陽太和縣居民稱，24日晚上約6時半，他在車內玩手機時突然聽到巨響，車輛也跟着震動。他本以為是其車被撞，但附近並無任何車輛，猜測是受巨大聲響影響；他隨後在微信群組中得悉，原來其他市區的民眾亦聽到巨響。

太和縣草寺村的村民稱，除了24日晚上傳出巨響外，翌日上午10時許亦再次聽到巨響。

有網民懷疑巨響是由地震引起，甚至懷疑是飛機引發的音爆。惟阜陽市地震局官方網站發布情況說明稱，24日當地發生地震為謠言。據地震監測台網記錄，當時並無天然地震發生。

阜陽市地震局工作人員稱，24日晚發生的巨響已排除是地震引起的可能，至於25日上午發生的巨響則仍在調查中。

同時，有網民爆料稱，10月25日，河南開封、駐馬店、商丘等地皆有巨響傳出。當日開封應急管理發布官方消息表示，當地並未接到安全事故報告，也未接到安全生產舉報信息，提醒市民不要謠傳，保持正常生活秩序。