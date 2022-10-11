花蓮外海5.9級地震　官方：台今年地震持續　活躍度為往年兩三倍

台灣花蓮外海今日（11日）清晨發生黎克特制5.9級地震。台灣氣象局地震測報中心表示，這個地區今年發生過3次5.5級以上的地震，發生頻率比往年多，但預估餘震發生不超過2天、次數也不多。

當局又表示，台灣今年的地震活動還會持續、相當活躍，現在的活躍度已經是往年的2、3倍。



中央社報道指，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，清晨發生的地震的主因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊下，在交界處的歐亞大陸板塊上的增積岩體發生變形、破裂，引發地震；因為此區構造很破碎，餘震也不多。

陳國昌解釋，這個地區如果有餘震，可能僅1天、不超過2天，規模會是4.5級以上；因為這裏地層破碎，若有餘震很快就會有，很快就會將能量釋放，再來就不容易發生。

陳國昌指，台灣年平均規模超過6級的地震約2.5個，今年已經8個，規模5至6級之間年平均是24至25個，今年截至今天已經達55個，較往年的平均值多了1倍多，且有很多是規模5.8級、5.9級，總釋放能量可能超過2個規模超過6級的地震。

陳國昌提到，今年的地震活動還會持續、相當活躍，現在的活躍度已經是往年的2、3倍；也許台灣地震活躍期是從去年下半年開始，也許還會活躍2、3年再趨於平靜。