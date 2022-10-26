澳門制定防疫指引迎四省一市旅行團　旅客須每日量體溫全程戴口罩

澳門電台今日（26日）消息稱，內地四省一市（廣東、上海、浙江、江蘇、福建）將恢復赴澳旅行團，澳門衛生局制定防疫指引，包括限制旅行團人數，詳細記錄活動行程，導遊須每7日接受一次核酸檢測等。



指引要求，旅行團的團員及工作人員都需要申報於過去10日的外遊史和接觸史，若有與新冠肺炎接觸史則應暫緩接待；手機、微信號等聯絡方式需保存至少14日，以便日後查驗。

同時，旅行社每日都要為團員測量體溫，並要求對方出示「澳門健康碼」綠碼。指引提醒，行程期間除進食等必要情況外，團員及工作人員應全程佩戴口罩，盡量保持1米社交距離。

2022年10月2日，旅客在澳門大三巴牌坊前遊覽。（新華社）

指引中亦列明，一旦發現「澳門健康碼」為黃碼或紅碼，出現發燒、咳嗽等症狀時，導遊應立即暫停有關人士繼續行程，並通知所屬旅行社；若發現較多參團人士出現不適，應及時通知澳門旅遊局及衛生局疾病預防及控制中心。

同時，旅行社須提醒團員，行程結束後若被認定為確診或密接者，應及時通知澳門的接待旅行社。

據澳門新冠病毒感染應變協調中心消息，今日上午收到珠海市衛生部門通知，1管「10混1」核酸檢測樣本呈陽性，當中有8人在澳門，中心已安排上述8人檢測，其中一名66歲女性核酸結果呈陽性，目前其居住區域已被列為紅碼區。