台灣大學研究船遭日本公務艦艇騷擾　中國外交部：已向日提出交涉

台灣大學的「新海研1號」研究船被指上月底在台灣東部海域進行科學研究時，遭到日本海上保安廳公務艦艇騷擾，台灣海巡署派出花蓮艦前往戒護，雙方一度對峙超過10小時。周三（26日），中國外交部發言人汪文斌表示，包括台灣地區在內的中國科研機構，完全有權在該海域開展科考活動，中方已向日方提出交涉。



汪文斌表示，事發海域距台灣島僅60多海裡，包括台灣地區在內的中國科研機構，完全有權在該海域開展科考活動，外國不應干涉。他又指，中日在台灣以東海域尚未劃界，中方不接受所謂「日本專屬經濟區」的說法和所謂行使「管轄權」的行為。中方已向日方提出交涉，要求日方不得干擾包括台灣地區在內的中方船隻在該海域的科考活動。

「新海研一號」可搭乘19名船員及28名研究人員，具備船艏氣象塔，可於航行間收集氣象資料。（國立臺灣大學海洋研究所）

據早前報道，9月29日上午11時，台灣海巡署接獲「新海研1號」通報，一艘日本公務船從花蓮港東南方73浬位置接近。之後，花蓮艦前往該水域戒護，並向日本公務船廣播表明該水域為台灣專屬經濟海域，請日方勿干擾台灣船舶作業。然而，日本公務船也主張是日本專屬經濟海域，未經同意不得進行科學研究。三艘船在海上對峙，花蓮艦全程戒護，「新海研1號」未受干擾。

直到當晚9時15分，「新海研1號」離開敏感水域，日本公務船隨即離開，花蓮艦在晚上10時半確定日方船隻消失雷達螢幕，後續交由海巡花蓮隊35噸艇實施戒護。