台灣研究船遭日本艦艇警告驅離　花蓮艦護航雙方對峙超10小時

台灣大學的「新海研1號」研究船，上月底在台灣東部海域進行科學研究時，遭日本海上保安廳公務艦艇騷擾。

台灣海巡署派出花蓮艦前往戒護，雙方對峙超過10小時，直至「新海研1號」先離開，雙方艦艇才撤離。



海巡署證實，9月29日上午11時接獲「新海研1號」通報，一艘日本公務船從花蓮港東南方73浬位置接近。花蓮艦前往該水域戒護，並向日本公務船廣播表明該水域為台灣專屬經濟海域，請日方勿干擾台灣船舶作業。

「新海研一號」可搭乘19名船員及28名研究人員，具備船艏氣象塔，可於航行間收集氣象資料。（國立臺灣大學海洋研究所）

然而，日本公務船也主張是日本專屬經濟海域，未經同意不得進行科學研究。三艘船在海上對峙，花蓮艦全程戒護，「新海研1號」未受干擾。

直到當晚9時15分，「新海研1號」離開敏感水域，日本公務船隨即離開，花蓮艦在晚上10時半確定日方船隻消失雷達螢幕，後續交由海巡花蓮隊35噸艇實施戒護。

「新海研1號」2020年7月下水，總噸位2200噸，船長66米、船寬14.8米、深7米，可搭乘19名船員及28名研究人員。全船採電力動力推進，具備船艏氣象塔，可於航行間收集氣象資料，並透過人造衛星通訊即時回傳中央氣象局，另又配備動態定位系統，可根據隨船儀器所測得的風速和風向，即時修正船隻位置，進行海上精準定點探測。